بن بستی در بررسی بودجه 90 وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سئوال که با توجه به تاخیر دولت در ارائه بودجه 90 به مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به آن در فضای عجله گفت: ما راهکاری برای به نتیجه رسیدن لایحه بودجه 90 نداشته و تنها راهکار ما این است که تعطیلات خود را لغو کنیم.

وی گفت: ما آماده ایم هر زمان که بودجه به دست ما برسد آن را بررسی کنیم ولی هیچ بن بستی در زمینه بررسی بودجه وجود ندارد و راهکارهایی مثل تصویب یک دوازدهم و دو دوازدهم بودجه وجود دارد.

کدخدایی در عین حال تاکید کرد: نمایندگان مجلس در فرصت باقیمانده تا پایان سال بودجه را نهایی و برای اعلام نظر شورای نگهبان به این نهاد بفرستند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته اگر تا پایان سال نیز بودجه نهایی نشود قوانین در این زمینه انعطاف لازم را داشته و بن بستی در کار نیست.

وی در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات و همچنین عدم رسیدگی به طرح جامع قانون انتخابات گفت: در رابطه با انتخابات ما همواره بر بررسی جامع قانون انتخابات و تصویب یکباره آن تاکید داشته ایم و آمادگی لازم برای بررسی یک باره این قانون را نیز داریم.

کدخدایی در عین حال درباره مصوبه مجلس برای افزایش میزان تحصیلات کاندیداهای نمایندگی مجلس گفت: در این زمینه از آنجایی که هنوز مصوبه مجلس به ما ارجاع نشده است اعلام نظر نمی توانیم بکنیم ولی آن چیزی که مهم است این است که فکر نمی کنم در فرصت باقیمانده این قوانین در انتخابات مجلس نهم اجرایی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون انتخابات باید در گذشته انجام می شد و نباید انتظار داشت که اصلاحات کنونی در انتخابات آینده به نتیجه برسد. اما در خصوص استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گویا بر اساس اخبار این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده است.