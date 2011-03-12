افزایش 270 درصدی ظرفیت اسکان گردشگران نوروزی در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا مقیمی ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: کمیته اسکان ستاد دائمی تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس به منظور تکریم و رفاه گردشگران نوروزی فعالیت خود را با شناسائی ظرفیت اسکان مرکز جلفا و خدآفرین منطقه آزاد ارس آغاز کرده که با تمهیدات پیش بینی شده، این ظرفیت بیش از 270 درصد افزایش می یابد.

مقیمی اظهار داشت: امسال 35 سوئیت توسط سازمان منطقه آزاد ارس با ظرفیت 400 نفر و همچنین یک کمپ بزرگ اقامتی با 30 خانه ویلائی به ظرفیت 120 نفر در محل پارک کوهستانی بزرگترین پارک مرزی کشور در حاشیه جنوبی رود ارس برای اقامت نوروزی گردشگران آماده شده است.

علیرضا مقیمی اظهار داشت: تمامی ظرفیت های اسکان موجود در منطقه برای پذیرایی از گردشگران نوروزی ساماندهی شده و گردشگران عزیز می توانند برای اسکان در این کمپ ها طبق ضوابط موجود اقدام کنند.

وی بیان داشت: جهت آسایش میهمانان و جلوگیری از بروز اختلال در جریان ارایه خدمات اقامتی تعدادی منازل استیجاری تحت نظارت ستاد دائمی تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس در حال آماده سازی است تا در صورت لزوم بر اساس ضوابط در اختیار گردشگران قرار گیرد.

وی افزود: همچنین با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، تعداد شش کمپ اقامتی با ظرفیت 130 آلاچیق پیش بینی شده است تا در صورت لزوم گردشگران نوروزی با راهنمائی اعضای کمیته اسکان به محل های فوق هدایت شوند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: کمیته اسکان ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس از اواخر بهمن ماه سال جاری فعالیت خود را دو چندان کرده که این کمیته با پیش بینی ظرفیت اسکان در مرکز جلفا و خدافرین منطقه آزاد ارس آماده استقبال از گردشگران نوروزی است.

مقیمی تصریح کرد: سال گذشته ستاد دائمی تسهیلات سفر به طور میانگین روزانه پذیرای سه هزار و 700 گردشگر در اماکن اقامتی بود که امسال با 270 درصد افزایش امیدواریم پذیرای بیش از 10 هزار نفر در مراکز اقامتی باشیم.

وی افزود: همچنین هموطنان عزیز که قصد مسافرت به منطقه آزاد ارس را دارند می توانند جهت راهنمائی در خصوص اسکان نوروزی با شماره تلفن 3025656-0492 تماس حاصل کنند.