به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور فریدون معینی، رئیس کمیته تیم‌های ملی، عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل و رئیس کمیته فوتسال، علی رضا علی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی، جمشید زارع، نایب رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال، جعفری، نماینده شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی آل اشپورت در خاورمیانه، وحید شمسایی، کاپیتان تیم ملی فوتسال، علی نادری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی، مهدی خراطی، دبیر کمیته فوتسال و امیرحسین حسینی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال پیش از ظهر امروز شنبه در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار شد.

ابتدا قرار بود مراسم از ساعت 11 آغاز شود که مانند همیشه به علت تاخیر برخی از دوستان جلسه با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد. ابتدا جمشید زارع، نایب رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در خصوص انتخاب اسپانسر و حامی البسه تیمهای ملی فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: بعد از موفقیت‌های بی شماری که تیم‌های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی ایران در میادین جهانی و آسیایی کسب کردند سیل پیشنهاد برای اسپانسری این دو تیم از سوی برندهای معروف روانه فدراسیون فوتبال شد که در نهایت ما بهترین حامی مالی را برای البسه آنها انتخاب کردیم.

وی با اشاره به اینکه قرارداد منعقد شده بین فدراسیون فوتبال ایران و شرکت آل اشپورت برای تامین البسه تیم‌های ملی فوتسال، فوتبال ساحلی و توپ‌های تمرینی و آموزشی تیم‌های ملی فوتبال ایران است، افزود: این قرارداد از ابتدای سال 2011 میلادی (11 دی‌ماه 1389) به مدت سه سال منعقد شده است. شرکت آل اشپورت متعهد شده است در طول این سه سال کلیه البسه و تجهیزات مورد نیاز تیم‌های ملی فوتسال، فوتبال ساحلی را تامین کند.

نایب رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتسال کشورمان در دیدارهای دوستانه ای که با برزیل داشت، از البسه و تجهیزاتی که از سوی شرکت آل اشپورت تامین شده بود، استفاده کرد و بدین صورت همکاری ما با این شرکت آغاز شد.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال نیز با اشاره به اهمیت بحث اسپانسرینگ در ورزش به ویژه فوتبال و فوتسال گفت: یکی از مواردی که در بدو همکاری ما با شرکت آل اشپورت باید مدنظر قرار گیرد، چگونگی همکاری طرفین است، اینکه تنها یک طرف منتفع نشود. امیدوارم در بدو فعالیت، هر دو طرف مفاد قرارداد را مو به مو اجرا کنند تا ما شرمنده کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال نشویم.

در ادامه جعفری، نماینده شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی آل اشپورت در خاورمیانه خود را فردی علاقمند به ایران، ورزش و به ویژه فوتبال خواند و گفت: من به عنوان فردی که می خواست به ورزش کشور خدمت کند، پیشنهاد حمایت مالی شرکت آل اشپورت را از تیم‌های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی مطرح کردم که خوشبختانه این توافق حاصل شد. امیدوارم با این کار توانسته باشیم به فوتبال کشور خدمت برسانیم.

وی نیز با اشاره به اینکه طرفین قرارداد باید از بابت قرارداد نفع ببرند، تاکید کرد: ما طبق قرارداد خود با باشگاه استقلال به تعهدات مان عمل کرده‌ایم اما متاسفانه طرف مقابل که همان باشگاه استقلال بوده است، همکاری لازم را با ما نداشته است. ما هر سال از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که طرف قراردادمان هستند می خواهیم تا ماه دسامبر هر سال فهرست مایحتاج خود را ارسال کنند اما آنها در دقیقه 90 فهرست خود را می دهند، آنهم در شرایطی که دست ما بسته است.

نماینده شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی آل اشپورت در خاورمیانه خاطر نشان کرد: ما در شرایطی که می توانیم مطابق قرارداد به همکاری خود با این دو باشگاه پایان دهیم و حتی به فیفا شکایت کنیم چون به فوتبال ایران علاقه داریم، تبعات عدم همکاری آنها را می پذیریم تا همچنان در خدمت باشگاه‌های ایرانی باشیم.

وی در ادامه از همکاری شرکت آل اشپورت با 30 باشگاه در قاره آسیا خبر داد و مدعی شد، این شرکت در آسیا روی دست برندهای مطرح دنیای ورزش بلند شده است.

نکته جالب توجه در این مراسم حضور وحید شمسایی با برندی متفاوت با اسپانسر حامی تیم ملی فوتسال بود که با تذکر حاضرین در جلسه روبه‌رو شد. شمسایی با بیان اینکه با شرکت یاده شده قرارداد دارد، توضیح داد که به عنوان نخستین ورزشکار ایرانی از سه سال قبل با این شرکت قرارداد بسته و ملزوم است در مکانهای مختلف البسه این شرکت تولیدکننده البسه ورزشی را برتن کند.

خبرنگاران در نشست امروز همچنین از جعفری در خصوص مربیان ایرانی که برند البسه ورزشی‌شان متفاوت با مارک پیراهنی است که کل تیم می پوشد، سئوال کردند که وی در پاسخ گفت: سرمربی هر تیم استثناست و می تواند برندی را متفاوت با اسپانسر و حامی البسه ورزشی تیم برتن کند. البته مربی هم تحت شرایطی می تواند این کار را انجام دهد که برند مورد استفاده‌اش رقیب با حامی البسه تیم نباشد.