فعالیت یکهزار کارگاه زیر پله ای برای تبدیل خودروهای گازسوز

به گزارش خبرنگار مهر، علا الدین فرازنده مهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمی دولت برای تعطیل کردن کارگاههای مجاز تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز، گفت: یکی از دلایل این تصمیم نگرانی از افزایش سهم CNG در سبد سوخت خودروها است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صنعت CNG منجر به افزایش ساخت داخلی در صنایع جانبی همچون ساخت کیت، مخزن، کمپرسور، قطعه سازی، ساخت، تعمیرات، نگهداری و پشتیبانی جایگاهها شده است، اظهار داشت: از سوی دیگر علاوه بر توسعه ساخت داخل و تکمیل شدن ظرفیت سازندگان داخلی، کاهش واردات بنزین و الایندگی های زیست محیطی به ویژه در هفت کلانشهر کشور از دیگر مزیتهای توسعه این صنعت در سالهای اخیر بوده است.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت سی.ان.جی با تاکید بر اینکه تعطیل شدن بیش از 500 کارگاه معتبر و مجاز CNG منجر به بیکار شدن حداقل 13 هزار نفر از فعالان این صنعت در سطح کشور خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون حدود 2 تا 2.5 میلیون دستگاه خودروی مجاز گازسوز در سطح کشور تردد می کند که حداقل پتانسبل برای گازسوز شدن هزاران دستگاه خودروی بنزینی دیگر به گازسوز وجود دارد.

فرازنده مهر با اعلام اینکه هم اکنون با مصوبه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده تعطیلی و پلمپ کارگاههای مجاز و ثبت شده CNG در سراسر کشور آغاز شده است، بیان کرد: در شرایط فعلی توسعه صنعت CNG در کشور متولی ندارد و این موضوع منجر به سردرگمی فعالان این صنعت استراتژیک شده است.

وی با بیان اینکه تعطیل شدن کارگاههای مجاز CNG منجر به افزایش فعالیت کارگاههای غیر مجاز و به اصطلاح زیر پله ای برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز خواهد شد، تاکید کرد: قطعا تبدیل غیر مجاز خودروها ریسکهای خاص خود را برای توسعه این صنعت به همراه خواهد داشت.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت سی.ان.جی همچنین تعداد کارگاههای غیر مجاز برای تبدیل خودروها را حدود یکهزار واحد اعلام کرد و افزود: توسعه کارگاههای غیر استاندارد و زیر پله ای برای تبدیل خودروها منجر به ایجاد درآمدهای چند میلیارد تومانی برای عده ای سو استفاده گر شده است که هیچ تعهدی هم نسبت استاندارد این نوع غعالیتها وجود ندارد.