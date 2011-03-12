60 هزار میلیارد تومان پول از اختیار دولت خارج است

عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با مهر گفت: جلسه کمیسیون تلفیق امروز شنبه با حضور سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت و علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد که در این جلسه کلیات و ویژگی‌های لایحه بودجه سال 90 کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

علی اصغر یوسف نژاد افزود: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی، سهم نفت در بودجه، سیاستهای پولی و مالی و قیمت پایه نفت 80 دلاری در بودجه 90 را بررسی کردند.

وی اظهارداشت: سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در این جلسه گفت که 1000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در بودجه سل 90 دیده شده که نیازمند توجه ویژه نمایندگان است.

یوسف نژاد تصریح کرد: پورمحمدی در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح کرد که 60 هزار میلیارد تومان در اختیار نهادهای پولی است که از اختیار دولت خارج هستند.

عضو کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: پورمحمدی در این جلسه اعلام کرد که هم اکنون 1700 تعاونی اعتباری، 8 هزار صندوق قرض الحسنه، 2 هزار صرافی مجاز و غیرمجاز و 300 تا 400 لیزینگ سرمایه گذاری در کشور داریم که آنچنان از قواعد بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت درباره لایحه بودجه سال 1390، گفت: در این نشست سیدمسعود میرکاظمی درباره آخرین تحولات و فعالیتهای صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه توضیحاتی ارائه کرد.

یوسف نژاد یکی دیگر از محورهای این نشست را چگونگی گردش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه سال آینده اعلام کرد و افزود: بر اساس اعلام وزیر نفت برای توسعه صنعت نفت در بخشهای بالادستی و پایین دستی در برنامه پنجم توسعه سالانه به حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

وی خبر داد: براساس اظهارات وزیر نفت تا پایان سال 1394 نرخ هر متر مکعب خوراک گازی صنایع پتروشیمی 70 تومان برای سرمایه گذاری در این بخش تعیین شده است.

عضو کمیسیون تلفیق از تاکید وزیر نفت مبنی بر برجسته دیده شدن بودجه صنعت نفت در سال آینده خبر داد و تاکید کرد: میرکاظمی متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران در سالجاری را حدود 80 دلار در هر بشکه اعلام کرده است.

یوسف نژاد با اعلام اینکه وزیر نفت قیمت پایه نفت 80 دلاری در بودجه سال آینده را منطقی عنوان و خاطر نشان کرد: وزارت نفت قصد دارد با جذب اعتبارات پیش بینی شده در سال اول برنامه پنجم توسعه یک گام بلند برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر دارد.