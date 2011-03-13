داریوش قاسمی در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز تا نیمه اسفندماه، 330 هزار و 105 مورد بازرسی از سطح بازار و واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شده که از این رقم، 23 هزار و 114 مورد مربوط به مواد لبنی شامل شیر، ماست، کره و پنیر است.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این میان، 25 هزار و 290 مورد بازرسی از مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ انجام شده، ضمن اینکه میوه به ویژه سیب، پرتقال، نارنگی و موز نیز با 30 هزار و 564 مورد بازرسی در صدر کالاها برای بازرسی قرار گرفته است.

وی میزان بازرسی های انجام شده از غلات و حبوبات را 25 هزار و 297 مورد عنوان و تصریح کرد: این تعداد بازرسی از گروه کالایی غلات و حبوبات مربوط به نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه است؛ ضمن اینکه بازرسی ها از چای و خرما نیز از مرز 20 هزار مورد بازرسی عبور کرده و به 20 هزار و 296 مورد رسیده است.

قاسمی میزان بازرسی‌های انجام شده از سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی را 19 هزار و 680 مورد دانست و گفت: همچنین 19 هزار و 947 مورد بازرسی هم از قند و شکر و روغن نباتی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز، تعداد 21 هزار و 407 مورد بازرسی از پودر شوینده دستی و ماشینی انجام شده است، ضمن اینکه بازرسی از کاغذ شامل روزنامه، چاپ و تحریر، لاستیک خودرو سواری، باری و اتوبوس نیز به 15 هزار و 640 مورد رسیده است.

وی اظهار داشت: همچنین در مدت زمان یاد شده 8 هزار و 241 مورد بازرسی از نهاده‌های دامی و کشاورزی نظیر جو، ذرت، کنجاله ها، کود و سموم صورت گرفته است ضمن اینکه 17 هزار و 565 مورد بازرسی در مصالح ساختمانی شامل شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان انجام شده است.

قاسمی گفت: میزان بازرسی های انجام شده از خدمات عمومی به 54 هزار و 533 مورد رسیده است؛ ضمن اینکه بازرسی از پوشاک، کیف و کفش 66 هزار و 61 بازرسی، حمل و نقل بین شهری شامل هواپیما، قطار و اتوبوس 11 هزار و 920 مورد و واحدهای اقامتی، اماکن تفریحی، فرهنگی، زیارتی و رستورانها نیز به 32 هزار و 300 مورد رسیده است.

به گفته وی، با توجه به تبلیغات و اطلاع رسانی صورت گرفته در خصوص دریافت و رسیدگی به هرگونه شکواییه مردمی طی مدت زمان اجرای طرح تعداد گزارش و شکوائیه اخذ و رسیدگی شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: 38 هزار و 538 پرونده به ارزش ریالی 187 میلیارد و 593 میلیون و 36 هزار و 287 ریال نیز تشکیل شده که از این رقم 37 هزار و 50 پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.