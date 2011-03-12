حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش شد

حبیب کاوش سخنگوی موقت شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این جلسه امروز شنبه 21 اسفندماه با حضور سید ضیا هاشمی، غلامرضا فرجی، محمد اشرفی، محمد درمنش و عبدالله علیخانی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه هنوز رئیس و نایب رئیس مشخص نشده است و من نیز فعلا سمت موقت سخنگو را برعهده دارم. آقای عبدالله علیانی نی به طور موقت در جلسه امروز حضور داشتند و قطعا نماینده دیگری در بخش توزیع کنندگان مشخص خواهد شد.

کاوش ادامه داد: جلسه بعدی روز دوشنبه 23 اسفندماه و قطعا انتخابات برگزار می‌شود. قرارداد اکران عمومی "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی در گروه سینمایی استقلال و "اخراجی‌ها 3" در گروه سینمایی آفریقا به ثبت رسید. برای اکران "انتهای خیابان هشتم" هنوز قراردادی به ما ارائه نشده است. تکلیف فیلم‌های بعدی دوشنبه 23 اسفند مشخص می‌شود.