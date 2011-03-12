حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش شد

حبیب کاوش سخنگوی موقت شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این جلسه امروز شنبه 21 اسفندماه با حضور سید ضیا هاشمی، غلامرضا فرجی، محمد اشرفی، محمد درمنش و عبدالله علیخانی برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه هنوز رئیس و نایب رئیس مشخص نشده است و من نیز فعلا سمت موقت سخنگو را برعهده دارم. آقای عبدالله علیانی نی به طور موقت در جلسه امروز حضور داشتند و قطعا نماینده دیگری در بخش توزیع کنندگان مشخص خواهد شد.
کاوش ادامه داد: جلسه بعدی روز دوشنبه 23 اسفندماه و قطعا انتخابات برگزار میشود. قرارداد اکران عمومی "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی در گروه سینمایی استقلال و "اخراجیها 3" در گروه سینمایی آفریقا به ثبت رسید. برای اکران "انتهای خیابان هشتم" هنوز قراردادی به ما ارائه نشده است. تکلیف فیلمهای بعدی دوشنبه 23 اسفند مشخص میشود.
نظر شما