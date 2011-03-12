به گزارش مهر، به نقل از رویترز دل تورو اواخر این ماه نخستین تجربه کارگردانی خود را در قالب اپیزودی از فیلمی با عنوان "هفت روز در هاوانا" در کوبا جلوی دوربین می‌برد.



دل تورو در این زمینه گفت: کارگردانی تفاوت چندانی با بازیگری ندارد. او که در نشستی خبری در هاوانا پایتخت کوبا شرکت کرده بود ادامه داد: همه چیز در کارگردانی به داستان و طرح پرسش‌هایی درباره داستان مربوط است.



دل تورو که در سال 2001 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای نقش آفرینی در فیلم "ترافیک" ساخته استیون سودربرگ دریافت کرده در پروژه "هفت روز در هاوانا" کارگردانی یک اپیزود از فیلم را با عنوان "ال یوما" بر عهده می‌گیرد. این اپیزود داستان یک بازیگر آمریکایی که برای شرکت در سمیناری روانه کوبا می‌شود را روایت می‌کند.



جاش هچرسون بازیگر 18 ساله‌ای که سابقه ایفای نقش در فیلم‌هایی چون " پل ترابیتیا" و "منهتن کوچک" را دارد، نقش این بازیگر آمریکایی را بر عهده می‌گیرد. هچرسون هم در این باره گفت: شیوه کار بنیسیو دل تورو بازی کردن را برای بازیگر آسان می‌کند.



"هفت روز در هاوانا" پروژه‌ای چند اپیزودی است که می‌کوشد تصویری واقع گرا از شهر هاوانا در حال حاضر ارائه دهد. کارگردانی شش اپیزود دیگر این فیلم را فیلمسازان نام آشنایی چون خولیو مدم، لوران کانته ، پابلو تراپرو، گاسپار نوئه، الیا سلیمان و خوان کارلوس تابیو کارگردانی می‌کنند.