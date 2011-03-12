رئیس حوزه هنری عضو هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد با صدور احکام جداگانه اعضای جدید هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی را معرفی کرد.

به موجب این احکام مجتبی رحماندوست نویسنده و شاعر و محقق، امیرحسین فردی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، احمد شاکری داستان‌نویس و منتقد ادبیات داستانی، محمود حکیمی داور جایزه کتاب سال، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، منوچهر اکبری دبیر پیشین جایزه کتاب سال و محمد حسنی مشاور معاون امور فرهنگی در امور راهبردی اعضای جدید هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی معرفی شدند.

در بخشی از این احکام آمده است: نظر به شایستگی، تعهد، تجارب و فعالیتهای ارزنده جناب عالی در حوزه ادبیات داستانی و بنا بر پیشنهاد معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب این حکم شما را به مدت دو سال به عضویت هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی منصوب می‌کنم.

ریاست بنیاد ادبیات داستانی بر عهده معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

