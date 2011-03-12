نفت 80 دلاری در بودجه 90 منطقی است

عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و با اشاره به مذاکرات اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت درباره لایحه بودجه سال 1390، گفت: در این نشست سیدمسعود میرکاظمی درباره آخرین تحولات و فعالیتهای صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه توضیحاتی ارائه کرد.

علی اصغر یوسف نژاد یکی دیگر از محورهای این نشست را چگونگی گردش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه سال آینده اعلام کرد و افزود: بر اساس اعلام وزیر نفت برای توسعه صنعت نفت در بخشهای بالادستی و پایین دستی در برنامه پنجم توسعه سالانه به حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

وی همچنین خبر داد: براساس اظهارات وزیر نفت تا پایان سال 1394 نرخ هر متر مکعب خوراک گازی صنایع پتروشیمی 70 تومان برای سرمایه گذاری در این بخش تعیین شده است.

عضو کمیسیون تلفیق از تاکید وزیر نفت مبنی بر برجسته دیده شدن بودجه صنعت نفت در سال آینده خبر داد و تاکید کرد: میرکاظمی متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران در سالجاری را حدود 80 دلار در هر بشکه اعلام کرده است.

یوسف نژاد با اعلام اینکه وزیر نفت قیمت پایه نفت 80 دلاری در بودجه سال آینده را منطقی عنوان و خاطر نشان کرد: وزارت نفت قصد دارد با جذب اعتبارات پیش بینی شده در سال اول برنامه پنجم توسعه یک گام بلند برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر دارد.