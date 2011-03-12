دکتر محمدرضا ابویی مهرریزی درمورد جایگاه مرحوم دکتر ایرج افشار در حوزه ایرانشناسی و ویژگیهای شخصیتی و علمی ایشان به خبرنگار مهر گفت: بنده از شاگردان آکادمیک آن مرحوم نبودم ولی از 10 سال پیش افتخار حضور در محضر ایشان و استفاده از دانش بیکران ایشان را داشتم. از این لحاظ از شاگردان معنوی آن مرحوم محسوب می‎شوم.

وی افزود: در یکصد سال اخیر تاریخ علمی ایران ایشان برجسته‎ترین استاد در حوزه مطالعات ایرانشناسی خاصه در حوزه متن‌پژوهی و نسخه شناسی ایران بودند. واجد ویژگیهایی بودند که کمتر استادی در ایران واجد این ویژگیها بودند. در مجموع می‎توان گفت خصلتها و ویژگیهای بارز ایشان علاوه بر شخصیت و ویژگی والای انسانی ایشان از این قرار است: عشق وافر ایشان به ایران. همین میهن پرستی وایران دوستی ایشان برجسته‎ترین جنبه شخصیتی و انسانی ایشان بود بطوریکه باید بگوییم تمام عمر پربرکت ایشان صرف خدمت مشفقانه به ایران و فرهنگ ایران گردید.

این استاد تاریخ دانشگاه پیام نور تصریح کرد: کارنامه علمی درخشان و پربار ایشان که بیش از 300 عنوان کتاب در زمینه انتشار نسخ خطی و تصحیح آنها و همچنین انبوهی از مقالات ایرانشناسی که غیر قابل شمارش است و جنبه‎های مختلفی از ایرانشناسی و فرهنگ ایرانی رادربرمی‎گیرد موید این قضیه است. ایشان تمام عمر پربرکتشان را با تمام وجود با عشق بی نظیر صرف خدمت به ایران و فرهنگ ایران کردند.

این نسخه پژوه یادآورشد: سخت کوشی ایشان از ویژگی دیگر شخصیت ایشان است. درزمینه کار خودشان فوق العاده پرکار بودند. علیرغم مقام بزرگی که در حوزه علم و فرهنگ ایران داشته منتهای مراتب در روابط خودشان با اقشار مختلف مردم با دانشجویان بسیار متواضع و فروتن بودند.

این محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ و ادبیات درپایان گفت: توجه ایشان به محققان جوان مثال زدنی بود از این لحاظ صدها نفر مدیون و مرهوم راهنماییهای ایشان هستند که با تمام وجود وقت خودشان را صرف پژوهش و تحقیق در حوزه ایرانشناسی و خدمت به فرهنگ ایران زمین کردند. درمجموع باید گفت استاد افشار از لحاظ این ویژگیهایی که برشمردم شخصیت کم نظیری بودند و شاید جای خالی ایشان دیگر پرنشود و فقدان ایشان ضایعه‎ای جبران ناپذیر برای اهالی علم و دانش است.