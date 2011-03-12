برخی نشریات محلی هرمزگان در آستانه ورشکستگی قرار دارند

جعفر مرادی شهدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: عدم عدالت در توزیع آگهی های دولتی و عدم پرداخت به موقع مطالبات، ادامه فعالیت نشریات محلی هرمزگان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

به گفته وی، از آنجایی که دولت احمدی نژاد با شعار مهرورزی، عدالت خواهی و مبارزه با رانت خواری روی کار آمد، هرچند که در عرصه های کلان عملکردی موفقیت آمیز داشته اما متاسفانه در سطوح پایین تر هنوز هم تا حدودی معضل «ویژه خواری» در برخی از دستگاههای دولتی دیده می شود.

مرادی شهدادی با اشاره به معضل عدم عدالت در توزیع آگهی های دولتی در بین نشریات محلی اظهار کرد: به رغم انتقادات اهالی مطبوعات و تذکرات مسئولان در خصوص رشد توزیع ناعادلانه آگهی های دولتی، متاسفانه برخی از روابط عمومی های ادارات و شرکتهای دولتی استان همچنان اصرار بر تمرد از قانون داشته و در اغلب موارد آگهی های خود را در اختیار (نشریات خاص) قرار می دهند که نه تنها با سیاستهای عدالت خواهانه این دولت در تضاد است بلکه جوی توام با بدبینی در بین دیگر اهالی مطبوعات را نیز رقم زده است.

وی افزود: علاوه بر این معضل،عدم پرداخت مطالبات نشریات توسط ادارات و شرکت های دولتی نیز باعث گردیده برخی از نشریات محلی به سهولت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.

این روزنامه نگار در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار هرمزگان در خصوص پیگیری مسائل و مشکلات پیش روی مطبوعات محلی گفت: هرچند معتقدم که نشریات محلی باید به سمت عدم وابستگی مالی به دولت، حرکت کنند اما انجام این مهم در این برهه از زمان نیازمند بر طرف کردن این معضلات و در اختیار نهادن تسهیلات و نگاه ویژه از سوی دولت خواهد بود.