آخرین نشست کدخدایی در سال 89 با چاشنی انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال 89، جلوه هایی را داشت که قابل توجه می باشد.

* هر ساله به دلیل مصادف شدن بررسی بودجه سال آینده با روزهای پایانی سال اعضای شورای نگهبان درگیر بررسی لایحه بودجه سال آینده شده و عموما به همین دلیل تا آخرین دقایقی سخنگوی شورای نگهبان مورد سئوال خبرنگاران قرار می گیرد ولی از آنجایی که بودجه سال آینده دیر به مجلس رسیده و احتمالا تا پایان سال بررسی آن در مجلس به پایان نخواهد رسید، جلسه امروز خبرنگاران با کدخدایی به منزله آخرین جلسه وی در سال 89 با خبرنگاران به شمار می رفت البته این نکته را وی در ابتدای سخنانش بازگو کرد.

* در نشست امروز شورای نگهبان برخی از مصوبات به دلیل طولانی شدن فاصله نشست قبلی با این نشست چندین بار به مجلس رفته و بازگشته بود لذا برخی از مصوبات در خلال همین رفت و آمدها نهایی شده و برغم ایراد دار بودن از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح و از سوی اعضای شورای نگهبان مغایر قانون و شرع شناخته نشد.

* در جلسه امروز سخنگوی شورای نگهبان 3 مصوبه دو فوریتی مجلس که به زعم بسیاری از صاحبنظران جای بحث داشت از سوی کدخدایی مورد اشاره قرار گرفت و وی اعلام کرد این قوانین هنوز به دست شورای نگهبان نرسیده است. از جمله این مصوبات می توان به اصلاح قانون انتخابات و قانون تنقیح قوانین اشاره کرد.

* در خلال جلسه خبرنگاران با کدخدایی یک خبرنگار خطاب به سخنگوی شورای نگهبان گفت به وزارت کشور تذکر دهید که بسیاری از نقصان ها در کارشان به گردن شورای نگهبان انداخته می شود در این رابطه دقت لازم را داشته باشید. کدخدایی در پاسخ به وی گفت: تا زمانی که ما حامیانی همچون شما داریم نگران نیستیم البته وزارت کشور نیز تلاش خود را برای برگزاری دقیق انتخابات انجام می دهد.

* از دستور کار خارج کردن طرح استانی شدن انتخابات یکی از مطالبی بود که کدخدایی در نشست شورای نگهبان اعلام کرد و این گفته با تعجب تعدادی از خبرنگاران روبرو شد که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره آن گفت این خبر را من نیز در رسانه ها مطالعه کردم و برای نخستین بار من آن را اعلام نمی کنم.

* یکی از خبرنگاران در رابطه با تصویب بودجه به صورت یک دوازدهم از سوی مجلس از کدخدایی پرسید که شما پیش بینی می کنید بررسی بودجه تا پایان سال به پایان نرسد و قرار باشد مجلس یک دوازدهم این بودجه را تصویب کند گفت: من هیچ پیش بینی خاصی در این رابطه ندارم و اگر بنا باشد بودجه به صورت یک دوازدهم به تصویب برسد بنا برا آیین نامه داخلی مجلس خواهد بود.

* در پایان این جلسه سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران عکس یادگاری گرفته و ناهار را به همراه آنها صرف کرد.