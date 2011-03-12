100 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در خراسان شمالی آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد وحیدی ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات دائمی سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: از این تعداد 356 کلاس مجهز، 444 کلاس نیمه مجهز و 725 کلاس عادی آماده اسکان مسافران نوروزی است.

وی تصریح کرد: اسکان مسافران در تمام شهرستان های استان از 25 اسفند ماه صورت می گیرد و مسافران می توانند از سهمیه 25 درصدی رزرو اینترنتی نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: برای اسکان اضطراری پنج هزار مسافر، 28سالن ورزشی، نمازخانه های ادرات استان پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اضافه کرد: دو مدرسه نیز برای اسکان مسافرانی که دچار سانحه شده باشند اختصاص یافته است.

وحیدی از جمله خدمات آموزش و پرورش استان به مسافران را انتشار 15 هزار جلد پیک همراه 18 صفحه ای مخصوص دانش آموزان مسافر ذکر کرد و گفت: پیک های همراه حاوی اطلاعات استانی به مسافران عرضه می شود.

