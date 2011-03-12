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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

100 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در خراسان شمالی آماده شد

100 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در خراسان شمالی آماده شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون اسکان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی خراسان شمالی گفت: 1150 کلاس آماده اسکان مسافران نوروزی به این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد وحیدی ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات دائمی سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: از این تعداد 356 کلاس مجهز، 444 کلاس نیمه مجهز و 725 کلاس عادی آماده اسکان مسافران نوروزی است.

وی تصریح کرد: اسکان مسافران در تمام شهرستان های استان از 25 اسفند ماه  صورت می گیرد و مسافران می توانند از سهمیه 25 درصدی رزرو اینترنتی نیز استفاده کنند.
 
وی ادامه داد: برای اسکان اضطراری پنج هزار مسافر، 28سالن ورزشی، نمازخانه های ادرات استان پیش بینی شده است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اضافه کرد: دو مدرسه نیز برای اسکان مسافرانی که دچار سانحه شده باشند اختصاص یافته است.
 
وحیدی از جمله خدمات آموزش و پرورش استان به مسافران را انتشار 15 هزار جلد پیک همراه 18 صفحه ای مخصوص دانش آموزان مسافر ذکر کرد و گفت: پیک های همراه حاوی اطلاعات استانی به مسافران عرضه می شود.
 
کد مطلب 1272546

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