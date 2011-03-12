جزئیات برگزاری مسابقات روبوکاپ/ حضور تیمهای خارجی دانش آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی موسی خانی امروز شنبه در نشست خبری با اشاره به جزئیات برگزاری این مسابقات افزود: در این دوره از مسابقات روبوکاپ لیگ روبات های پرنده چهار ملخه اضافه شده است.

وی به واردات دوربین عنکبوتی توسط سازمان تربیت بدنی و نصب آن در ورزشگاه آزادی اشاره کرد و اظهار داشت: روبات چهار ملخه ساخته شده توسط دانشگاه آزاد قزوین، دارای همین توانایی است و می تواند در زمینه های مختلف از جمله میادین ورزشی به کار گرفته شود.

رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران از حضور 58 تیم از 18 کشور در ششمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران خبر داد و یاداور شد: تیم هایی از کشورهای آمریکا، کانادا، اتریش، هلند، هند، پاکستان، مکزیک، چین، ژاپن، مالزی، آلمان، تایلند، برزیل، چک، یونان، ترکیه و انگلیس دراین رقابت ها حضور یافتند.



وی با بیان اینکه این دوره از رقابت ها در 19 لیگ دانش آموزی و دانشجویی برگزار می شود، اضافه کرد: لیگ های فوتبالیست یک به یک، فوتبالیست دو به دو، روبات نمایشی، روبات امدادگر، روبات انسان نما، فوتبالیست سایز کوچک، فوتبالیست سایز متوسط، روبات های فوتبالیست استاندارد(نائو)، شبیه ساز فوتبال سه بعدی، شبیه ساز فوتبال دوبعدی، روبات واقعیت ترکیبی، روبات خانگی، شبیه ساز امداد و زیر دریایی از جمله لیگ هایی است که تیم های ایرانی و خارجی در آنها به رقابت خواهند پرداخت.



رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران با تاکید بر اینکه روبات های زیر دریایی در محل استخر نمایشگاه بین المللی به رقابت خواهند پرداخت، اضافه کرد: این نوع روباتها دارای کاربردهای وسیع در صنعت هستند از این رو چند نمونه از روبات های ساخت دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در صنایع دشوار مذاب و آلوده کاربردی شدند.



وی ادامه داد: در این رقابت ها علاوه بر تیمهای دانشجویی خارجی برای نخستین بار شاهد حضور تیم های خارجی در لیگ های دانش آموزی هستیم.



به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، در مسابقات ایران اوپن 2011 ، 400 تیم ( 58 تیم خارجی و 342 تیم داخلی)‌ در سه روز 18،19 و 20 فروردین ماه 90 در نمایشگاه بین المللی تهران به رقابت می پردازند.



موسی خانی همچنین از برگزاری نخستین کنفرانس مشترک روباتیک و هوش مصنوعی و سومین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ آزاد ایران خبر داد و گفت: این کنفرانس که همزمان با ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران برگزار می شود فضایی برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعاتی از جمله روباتیک، هوش مصنوعی، روبات های فوتبالیست، روبات های امداد گر، روبات های خانگی و روبات های دانش آموزی در روبوکاپ فراهم می کند.