به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که ستاره اقبال فیلمهای کمدی افول کرده بود، فیلم سینمایی "پسر آم، دختر حوا" در جدول فروش در مقام سوم ایستاد و تبدیل به یکی از پرفروشهای سال شد. رامبد جوان که پیشتر فیلم ناموفق "اسپاگتی در هشت دقیقه" را ساخته بود در "پسر آدم..." تلاش کرد به سبک کمدیهای رمانتیک عمل کند.
داستان درباره دو وکیل جوان است که مانند بسیاری از کمدیهای رمانتیک در دو سوی یک طیف قرار دارند و کلی با هم کل کل میکنند تا بتوانند بر دیگری چیره شوند، آنها برای رسیدن به هدفشان دوستانشان را هم درگیر ماجرا میکنند، کلی دردسر راه میاندازند و در نهایت به هم دل میبندند و میفهمند که زوج مناسبی هستند.
مهناز افشار و شیلا خداداد در نمایی از "پسر آدم، دختر حوا"
پس از فروش میلیاردی "آتش بس" به کارگردانی تهمینه میلانی فیلمهایی متاثر از این فیلم ساخته شدند که یکی از مهمترین آنها، "پسر آدم..." بود، حضور مهناز افشار در این فیلم و رابطه او و حامد کمیلی به نوعی یادآور "آتش بس" است، البته در "آتش بس" ماجرای درگیری حرفهای یوسف (محمدرضا گلزار) و سیما (مهناز افشار) چاشنی فمینیستی هم داشت!
در "پسر آدم..." اما نوع کمدی متاثر از سبکی است که رامبد جوان دارد، همان حرکتها و موش و گربهبازیهایی را در فیلم میبینیم که جوان دوست دارد، فیلم ظاهری شسته رفته و آراسته دارد و برای طبقه متوسط ساخته شده، فیلم دوم رامبد جوان از نوع کمدیهایی که جواد رضویان و رضا شفیعیجم بازی میکنند نیست و شوخیهای سطح پایین و لودگی در آن نمیتوان یافت.
سعید حاجی میری تهیهکننده فیلم نقش مهمی در تولید آن داشته و تلاش کرده مانند "انعکاس" فیلمی حرفهای و کمایراد روانه اکران کند، فروش قابل قبول "پسر آدم..." نشان داد حاجی میری به عنوان تهیهکننده شرایط سینمای ایران و سلیقه مخاطب را میشناسد. موفقیت فیلم در گیشه موقعیت حرفهای حامد کمیلی به عنوان بازیگری خوش آتیه را تضمین کرد اما او در انتخابهای بعدیاش نشان داد چندان قدر این وضعیت را نمیداند.
فروش 980 میلیون تومانی "پسر آدم، دختر حوا" وضعیت مهناز افشار بازیگری که "پوپک و مش ماشاءالله" را هم در رتبه دوم جدول فروش دارد به عنوان ستاره تثبیت کرد.
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