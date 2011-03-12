رشد 24 درصدی کمک زنجانیها در جشن عاطفه ها

بهرام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در جشن عاطفه های امسال که روز 19 اسفندماه جاری در 500 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد استان زنجان برگزار شد بیش از دو میلیارد و 157 میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه 14 تا 20 اسفند ماه به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است ادامه داد: در جشن نیکوکاری سال گذشته شاهد حضور پر رنگ مردم خیر استان در دستگیری از نیازمندان بودیم به طوری که در این روز بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون ریال در سطح استان جمع آوری شد.



ولی زاده با یادآوری اینکه کمیته امداد جهت حفظ عزت خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش، وجوه نقدی جمع آوری شده را به حساب آنها واریز می کند افزود: افراد سعی کنند حتی الامکان کمک های نقدی اهدا کنند تا کمیته امداد به راحتی و بدون زیر سئوال رفتن کرامت انسانی مددجویان، هدایا را به دست نیازمندان برساند.



ولی زاده افزود: هدایای غیرنقدی پس از تفکیک و قیمت گذاری به تناسب نیاز خانواده ها، پیش از آغاز سال نو در اختیار آنها قرار می گیرد.