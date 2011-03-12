رشد 24 درصدی کمک زنجانیها در جشن عاطفه ها

بهرام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در جشن عاطفه های امسال که روز 19 اسفندماه جاری در 500 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد استان زنجان برگزار شد بیش از دو میلیارد و 157 میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.
وی با بیان اینکه 14 تا 20 اسفند ماه به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است ادامه داد: در جشن نیکوکاری سال گذشته شاهد حضور پر رنگ مردم خیر استان در دستگیری از نیازمندان بودیم به طوری که در این روز بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون ریال در سطح استان جمع آوری شد.
ولی زاده با یادآوری اینکه کمیته امداد جهت حفظ عزت خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش، وجوه نقدی جمع آوری شده را به حساب آنها واریز می کند افزود: افراد سعی کنند حتی الامکان کمک های نقدی اهدا کنند تا کمیته امداد به راحتی و بدون زیر سئوال رفتن کرامت انسانی مددجویان، هدایا را به دست نیازمندان برساند.
ولی زاده افزود: هدایای غیرنقدی پس از تفکیک و قیمت گذاری به تناسب نیاز خانواده ها، پیش از آغاز سال نو در اختیار آنها قرار می گیرد.
ولی زاده با یادآوری اینکه کمیته امداد جهت حفظ عزت خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش، وجوه نقدی جمع آوری شده را به حساب آنها واریز می کند افزود: افراد سعی کنند حتی الامکان کمک های نقدی اهدا کنند تا کمیته امداد به راحتی و بدون زیر سئوال رفتن کرامت انسانی مددجویان، هدایا را به دست نیازمندان برساند.
ولی زاده افزود: هدایای غیرنقدی پس از تفکیک و قیمت گذاری به تناسب نیاز خانواده ها، پیش از آغاز سال نو در اختیار آنها قرار می گیرد.
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