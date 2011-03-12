به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن یکی از کشورهای حادثه خیز به ویژه در زمینه تغییرات ژئولوژیکی زلزله و آتشفشان است. روز 11 مارس 2011 زلزله ای به بزرگای 8.9 ریشتر همراه با یک سونامی وسیع در کشور آفتاب تابان رخ داد.

مرگبارترین زلزله این کشور در اول سپتامبر 1923 به ثبت رسید. در این زلزله که به بزرگی 7.9 ریشتر بود سبب مرگ 142 هزار و 800 نفر در "کانتو"، منطقه بین توکیو و یوکوهاما شد.

بیشتر قربانیان این حادثه طبیعی در اثر آتش سوزی خانه های چوبی جان باختند. در آن زمان در خلیج "ساگامی" امواج سونامی به ارتفاع 12 متر رسیدند.

در سال 1995 زلزله ای در شهر "کوب" اتفاق افتاد که سبب مرگ 6 هزار و 500 نفر شد. در ادامه فهرستی از زلزله هایی که از سال 1995 تا به امروز در ژاپن رخ داده اند ارائه می شود:

زلزله 11 مارس 2011 - زمین لرزه ای به بزرگی 8.9 ریشتر در ۱۲۵ کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و در شرق سندای. آمارها تاکنون هزار و 500 قربانی را در اثر سونامی حاصل از این زلزله نشان می دهد.

9 و 10 آگوست 2009 - دو زمین لرزه به بزرگی 7.1 و 6.1 ریشتر در جزیره هونشو در فاصله 170 کیلومتری از هاماماتسو. زلزله دوم یک کشته برجای گذاشت.

13 ژوئن 2008 - زلزله ای به بزرگای 6.9 ریشتر در فاصله 75 کیلومتری از موریوکا موجب مرگ حداقل 13 نفر شد. در 23 جولای همان سال نیز زلزله دیگری به بزرگای 6.8 ریشتر در فاصله 35 کیلومتری موریوکا رخ داد که در آن یک نفر جان باخت.

25 مارس 2007 - زمین لرزه ای به بزرگای 6.9 ریشتر در شبه جزیره نوتو در فاصله حدود 300 کیلومتری غرب توکیو سبب مرگ یک نفر و مجروح شدن بیش از 200 نفر شد.

16 جولای 2007 - زلزله ای به بزرگای 6.8 ریشتر در حوزه نیگاتا در فاصله حدود 250 کیلومتری شمال غربی توکیو، سبب مرگ 11 نفر و زخمی شدن هزار و 950 نفر شد. این زمین لرزه خساراتی به بزرگترین مرکز هسته ای دنیا وارد کرد و مقدار نسبتاً کمی رادیواکتیو نشت کرد.

16 آگوست 2005 - زمین لرزه شدیدی به بزرگی 7.2 ریشتر به منطقه شمال شرقی جزیره هونشو واقع در حوزه میاگی آسیب رساند و تنها 30 مجروح شدند.

6 اکتبر 2000 - زمین لرزه 7.3 ریشتری در حوزه توتوری واقع در جنوب غربی جزیره هونشو که 120 مجروح برجای گذاشت.

23 جولای 2005 - در این زلزله 6 ریشتری که در توکیو رخ داد 20 نفر مجروح شدند.

20 مارس 2005 - یک کشته و 400 مجروح در اثر زلزله 7 ریشتری در منطقه جنوبی فوکوئوکا.

23 اکتبر 2004 - در اثر این حادثه 6.8 ریشتری 65 کشته و حدود 3 هزار نفر مجروح شدند.

25 سپتامبر 2003 - در زلزله ای به بزرگی 8.3 ریشتر در جزیره شمالی هوکایدو یک کشته و حدود 500 مجروح برجای ماند.

26 می 2003 - صد نفر در اثر این زمین لرزه 7 ریشتری در حوزه میاگی مجروح شدند.

6 اکتبر 2000 - در زلزله 7.3 ریشتری در حوزه توتوری صد نفر مجروح شدند.

7 ژانویه 1995- زمین لرزه ای به بزرگای 7.3 ریشتر شهرهای کوب، اوزاکا و کیوتو را لرزاند. در اثر این زلزله بیش از 5 هزار نفر کشته، بیش از 40 هزار نفر مجروح و 250 هزار خانه ویران شد.