بانک هویت ژنتیک ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به همراه معاون پزشکی آزمایشگاهی و رئیس مرکز تحقیقات سازمان در جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، ضرورت تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایرانیان را تبیین و به سوالات معاونین و دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور پاسخ داد.

دکتراحمد شجاعی با اشاره به خصوصیات مورد استفاده در تشخیص هویت و معایب روش های متداول تعیین هویت در خصوص تجربیات سایر کشورها گفت: در حال حاضر بیش از 31 کشور از جمله امریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، امارات و .... دارای این بانک هستند و در برنامه اغلب کشورها به عنوان یک راه پیشگیرانه از جرم و افزایش سرعت شناسایی مجرمین مطرح است.

وی با یادآوری نقش تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک در کاهش جرم اظهار داشت: تحقیقات نشان داده تشکیل این بانک در انگلستان باعث کاهش 26% جنایات شده است، همچنین در نظر سنجی از مجرمین در آمریکا مشخص شده که بسیاری از آنها با آگاهی از ثبت اطلاعات مجرمین در بانک DNA از ارتکاب مجدد به جرم خودداری می کردند.

این مسئول سازمان پزشکی قانونی با ذکر مثال هایی از کاربرد شناسایی افراد از طریق هویت ژنتیکی به حوادث تصادف کاروان راهیان نور در سال 1386، سقوط هواپیما در مشهد و انفجار قطار در نیشابور و ... اشاره کرد و افزود: سازمان پزشکی قانونی با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا در زمینه ژنتیک، هویت افراد کشته شده در این حوادث را معین کرد.

شجاعی جلوگیری از تکرار و تعدد جرم، مهاجرت و تغییر هویت مجرمین، جعل اسناد، بر هم زدن صحنه جرم، قتل و جرایم زنجیره ای را از کاربردهای بانک هویت ژنتیکی برشمرد و گفت: در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی با سه آزمایشگاه در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان خدمات تعیین هویت ژنتیک از طریق DNA را انجام می دهد و شهرهای تبریز، شیراز و مازندران نیز به دستگاه ABI جهت انجام آزمایشات ژنتیک مجهز می شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به برنامه پنجم توسعه و جایگاه قانونی تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی ایرانیان گفت: بر اساس برنامه پنجم و به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، باید اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه های صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیروهای متخصص و روش و تجهیزات روزآمد اقدام نماید.

معاون رئیس قوه قضائیه از مراحل مقدماتی تشکیل بانک هویت ژنتیکی افراد خبر داد و افزود، جلسات هماهنگی با قوه قضائیه، دادستانی و ناجا؛ سیاست گذاری های کلی و برنامه ریزی، تبیین آیین نامه های لازم جهت نمونه گیری و تشکیل بانک، طراحی نرم افزار، شناسایی و اولویت بندی مجرمین و شناسایی و دسته بندی و اولویت بندی افراد پرخطر از برنامه های سازمان پزشکی قانونی است.

در این جلسه حجت الاسلام محسن اژه ای نیز با اشاره به اهمیت تشکیل این بانک و نقش آن در صدور آرای قضات و پیشگیری از وقوع جرم، بر تدوین آیین نامه های مورد نیاز قانون تهیه شناسنامه ژنتیکی افراد توسط سازمان های ذیربط تأکید کرد.