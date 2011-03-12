سمینار "نقش تمدن ایران در بالکان" در آلبانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار که با مشارکت آکادمی علوم آلبانی و موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی ایرانشناسی فردوسی از دانشگاه مارین بارلتی برپا شد دکتر علی عمویی سفیر کشورمان در آلبانی، دکتر مظفر کرکوتی معاون آکادمی علوم آلبانی و ردیانا چورای رئیس موسسه ایرانشناسی فردوسی در جمع هیئت رئیسه این نشست حضور داشتند و سخنانی را پیرامون این رخداد علمی و نقش ایران در تاریخ بالکان و خصوصا با تاکید بر کشور آلبانی بیان کردند.

همچنین 8 سخنرانی علمی در خصوص این نشست علمی توسط محققان دانشگاهی از آلبانی، کوزوو و مقدونیه به دبیرخانه این نشست ارسال شده بود که قرائت شد.

گفتنی‌است مجموعه مقالات سمینار "نقش تمدن ایران در بالکان" در قالب کتابی علمی از سوی نمایندگی فرهنگی کشورمان به‌زودی منتشر خواهد شد.