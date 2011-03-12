ارتقای سطح علمی و اخلاقی دانش آموز از وظایف خطیر مربیان است

گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر گفتمان‌های دینی که با حضور روسای نواحی یک و دو آموزش و پرورش، معاون پرورشی اداره کل و مربیان پرورشی و تربیت بدنی همکار در اجرای طرح گفتمان‌های دینی برگزار شد، افزود: اگر بخواهیم جامعه در مقابل هجمه های گسترده فرهنگی دشمنان بیمه شود بایستی دانش، علم و اخلاق اسلامی در جامعه کاربردی شود.

وی رویارویی با نسل پرسشگر جوان و پاسخگویی به سئوالات آنها را نیازمند ارتقای سطح علمی مربیان گفتمان ‌های دینی دانست و اظهار داشت: گفتمان دینی رویکرد نوینی از دریچه آموزه‌های دینی است و این طرح چهره به چهره می‌تواند در راستای پاسخگویی به شبهات دینی دانش ‌آموزان تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان سال گذشته موفق به برگزاری بیش از ‌هزار گفتمان دینی در استان شد، بیان داشت: امسال نیز هزار گفتمان دینی از سوی این اداره کل با همکاری آموزش و پرورش استان در حال برگزاری و اجرا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اجرای این طرح را یکی از موفق ‌ترین طرح های این استان دانست و یادآور شد: آموزش و پرورش استان نیز در راستای برگزاری این گفتمان ها همکاری و تعامل مطلوبی داشته است و انتظار می رود که این همکاری ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان ادامه داد: با وجود شبیه‌ خون و تهاجم فرهنگی دشمنان که امروز جوانان را مورد هدف قرار داده است باید جوانان را آگاه کرد تا دین گریزی در میان آنها اتفاق نیفتد.

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی رضایتمندی مدیران و مربیان پرورشی از اجرای طرح گفتمان های دینی، تبیین درصد استقبال از گفتمان ها، بررسی نقاط ضعف و قوت اساتید و عوامل اجرایی، بررسی بازخورد موضوعات مطرح شده در گفتمان، راهکارها و پیشنهادها، هم اندیشی و تبادل نظر و بررسی تاثیر گفتمان ها در رفتار دانش آموزان عنوان کرد.

رفتار متولیان عرصه تبلیغ دین باید الگو باشد

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان سنندج در ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت رفتار و گفتار مربیان و مبلغان دینی گفت: کسانی که در عرصه تبلیغ دین مسئول هستند باید حرکات و گفتارشان شایسته و اصلاح شده باشد تا به عنوان الگو برای جوانان و نوجوانان مطرح باشند.

خلیل کریمی عمل را چکیده باورهای یک فرد دانست و افزود: باورها باید تقویت شود تا بتوان به گفته‌ها و کارهایمان عمل کنیم.

وی لازمه انجام تعهدات کاری را عشق به فعالیت‌ها دینی دانست و بیان داشت: مبلغان عرصه دینی و فرهنگی باید ابتدا عشق و انگیزه را در جوانان ایجاد کنند تا آنها نیز بتوانند نسبت به باورهای دینی متعهد شوند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان سنندج با اشاره به اینکه اجرای طرح گفتمان‌های دینی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اقدامی ارزنده در راستای ایجاد تحرک و پویایی در دانش‌آموزان است که نیازمند مکان مناسب برای اجرا و مبلغ حرفه‌ای و متخصص است.

در ادامه این نشست به اعضای حاضر در جلسه با اهدا لوح تقدیر و جوایزی از مربیان برگزاری طرح ملی گفتمان های دینی تجلیل شد و اعضا نیز به بیان نظرات خود در راستای برگزاری هر چه بهتر این طرح پرداختند.