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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

یک متخصص مغز و اعصاب:

پوکی استخوان و آرتروز علت کمر درد در سنین بالا

پوکی استخوان و آرتروز علت کمر درد در سنین بالا

استادیار گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بروز کمر درد در سنین بالا را مربوط به تغییرات ستون فقرات در اثر پوکی استخوان، آرتروز و داشتن مشاغل سخت در دوران کاری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی قلیچ نیا عمرانی افزود: برای پیشگیری از کمردرد باید ازبلند کردن اجسام سنگین و غیر متعارف به طور غیر اصولی اجتناب کرد.

وی با بیان اینکه احتمال بروز کمردرد در تمام سنین عمر یعنی جوانی، میانسالی و کهنسالی وجود دارد اظهار داشت: این عارضه در مراحل اولیه معمولاً با ورزش و حرکات فیزیوتراپی و استراحت بهبود می یابد.

این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب افزود: کمر درد در سنین بالا بیشتر به دلیل تغییرات ستون فقرات در اثر پوکی استخوان ، آرتروز و داشتن مشاغل سخت در دوران کاری ایجاد می شود و در جوانان که بیشتر به علت اسپاسم های عضلانی در ناحیه کمر است، در اثر ورزشهای سنگین و یا حرکات ناصحیح و غیر اصولی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: دیسک معمولا در نقاطی از بدن که بیشترین حرکات مهره در آن نقاط وجود دارد مانند لوله های حرکتی گردن و کمر اتفاق می افتد این مسئله بین مهره ششم و هفتم گردنی و بین مهره چهارم و پنجم کمری شایعتر است.

قلیچ نیا یادآور شد: علائم دیسکوپاتی غالباً به شکل درد تیر کشنده و گاهی به شکل حالت برق گرفتگی یا احساس گزگز در مسیر اعصاب مربوطه و هم چنین اختلال حس درد و حرارت در نواحی مربوطه است که در زمینه درمان بیماریهای دیسک گردنی و کمری استراحت، انجام حرکات ورزشی مناسب، آب درمانی، درمانهای طبی و فیزیوتراپی و رعایت مسائل بهداشتی در ارتباط با حرکات اثر بخش خواهد بود.

استاد گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه تاکید کرد: در صورتیکه بیرون زدگی دیسک با درمانهای طبی و استراحت بهبود نیابد و باعث اختلال در کارهای روزمره بیمار شود و در معاینه علائم عصبی لازم وجود داشته باشد با صلاحدید متخصص مغز و اعصاب یا جراح اعصاب عمل جراحی دیسک را می توان انجام داد.
کد مطلب 1272560

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