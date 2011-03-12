پوکی استخوان و آرتروز علت کمر درد در سنین بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی قلیچ نیا عمرانی افزود: برای پیشگیری از کمردرد باید ازبلند کردن اجسام سنگین و غیر متعارف به طور غیر اصولی اجتناب کرد.

وی با بیان اینکه احتمال بروز کمردرد در تمام سنین عمر یعنی جوانی، میانسالی و کهنسالی وجود دارد اظهار داشت: این عارضه در مراحل اولیه معمولاً با ورزش و حرکات فیزیوتراپی و استراحت بهبود می یابد.

این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب افزود: کمر درد در سنین بالا بیشتر به دلیل تغییرات ستون فقرات در اثر پوکی استخوان ، آرتروز و داشتن مشاغل سخت در دوران کاری ایجاد می شود و در جوانان که بیشتر به علت اسپاسم های عضلانی در ناحیه کمر است، در اثر ورزشهای سنگین و یا حرکات ناصحیح و غیر اصولی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: دیسک معمولا در نقاطی از بدن که بیشترین حرکات مهره در آن نقاط وجود دارد مانند لوله های حرکتی گردن و کمر اتفاق می افتد این مسئله بین مهره ششم و هفتم گردنی و بین مهره چهارم و پنجم کمری شایعتر است.

قلیچ نیا یادآور شد: علائم دیسکوپاتی غالباً به شکل درد تیر کشنده و گاهی به شکل حالت برق گرفتگی یا احساس گزگز در مسیر اعصاب مربوطه و هم چنین اختلال حس درد و حرارت در نواحی مربوطه است که در زمینه درمان بیماریهای دیسک گردنی و کمری استراحت، انجام حرکات ورزشی مناسب، آب درمانی، درمانهای طبی و فیزیوتراپی و رعایت مسائل بهداشتی در ارتباط با حرکات اثر بخش خواهد بود.

استاد گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه تاکید کرد: در صورتیکه بیرون زدگی دیسک با درمانهای طبی و استراحت بهبود نیابد و باعث اختلال در کارهای روزمره بیمار شود و در معاینه علائم عصبی لازم وجود داشته باشد با صلاحدید متخصص مغز و اعصاب یا جراح اعصاب عمل جراحی دیسک را می توان انجام داد.