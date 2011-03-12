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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

جمهوری اسلامی الگوی کامل انقلاب های آزادی خواهانه جهان است

جمهوری اسلامی الگوی کامل انقلاب های آزادی خواهانه جهان است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی جامع و کامل برای انقلاب های ملت های آزادی یخواه جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی ظهر شنبه درنشست مشترک ائمه جمعه با استاندار و فرمانداران استان زنجان با تاکید  بر اینکه تک تک مردم را مسول حفظ و نگهداری از نعمت نظام جمهوری اسلامی هستند افزود: امروز این نظام به عنوان الگویی کامل و جامع برای مردم جهان به خصوص ملتهای آزاده و آزادیخواه است. 
 
وی با بیان اینکه  حرکتهای آزادیخواهانه مردم کشورهای مختلف طی ماههای اخیر را حرکتهای توحیدی، فطری و الهی است افزود: نباید تردید کرد که صدای حرکتهای توحیدی بالاترین و بلندترین صداها در جهان است. 
 
حجت الاسلام واعظی با یادآوری ایستادگی و پیروزی ملت ایران در برابر نظام های استبدای افزود: هیچ قدرتی در جهان توانایی ایستادن در مقابل قدرت توحید و تکبیر را ندارد.
 
امام جمعه زنجان بابیان اینکه خداوند قدرت بی نظیر و بی بدیلی را به مردم ایران اسلامی عطا کرده است افزود: امروز قدرتهای بزرگ هسته ای جهان مانند آمریکا، روسیه، چین و فرانسه حریف دین و سرمایه های دینی مانند قرآن و اهل بیت (ع) مردم ایران نخواهند شد.

حجت الاسلام واعظی باتاکید براینکه مردم باید قدر نعمت بزرگ جمهوری اسلامی و رهبری را بدانند گفت: ساکت نشستن شاکران نعمتهای الهی در برابر کفران نعمت عده ای محدود نسبت به این نعمات به صلاح نیست چراکه ممکن است بلای کافران دامنگیر همگان شود.
کد مطلب 1272561

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