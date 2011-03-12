خانه سینما جایگاه قانونی ندارد/ برای سینمای ایران دل بسوزانیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از هیئت انتخاب و هیئت داوری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر صبح امروز شنبه 21 اسفندماه در باغ زیبا برگزار شد.

در این مراسم داوران جشنواره و جواد شمقدری معاون امور سینمایی، علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی، مهدی مسعوددشاهی دبیر جشنواره، فریدون جیرانی، طهماسب صلحجو، سعید سهیلی، امیر اسفندیاری، منوچهر اکبرلو، علی معلم، جهانگیر الماسی ، شفیع آقامحمدیان، عباس رافعی و ...حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم بعد از پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیات قرآن، مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره فیلم فجر با تشکر و تقدیر از کسانی که دست‌اندرکار برگزاری جشنواره بودند گفت:‌ دست یکایک این عزیزان را می‌فشارم و اجر الهی را از خداوند برای آنها خواستارم. امیدوارم سال‌های آینده نیز بتوانیم در کنار یکدیگر خدمت بزرگی را به نظام جمهوری اسلامی انجام دهیم.

جواد شمقدری معاون امور سینمایی در ادامه این مراسم گفت: حرف‌هایی که امروز قرار است بزنم ممکن است برای بعضی از افراد تلخ باشد، اما امیدواریم که سال آینده سالی شیرین و پربار برای سینماگران ایرانی باشد. عده‌ای متاسفانه در جشنواره امسال علیرغم شکوه و جلالی که داشت تلاش کردند تصویر دیگری را به نمایش بگذارند.

وی افزود: کسانی که از ابتدای مدیریت جدید عزم کرده بودند که این مدیریت در اهداف و پیگیری برنامه‌هایش به نتیجه نرسد اوج تلاششان را در جشنواره امسال به نمایش گذاشتند. جشنواره فیلم فجر جشنواره‌ای ملی است و همه دیدگاه‌ها به سوی جشنواره است. مدیران جشنواره در طول برگزاری باید همه آسیب‌ها را تحمل کنند و لب به سخن نگشایند. اما دشمنان از این فرصت استفاده کرده‌اند که جشنواره را دچار بحران کنند.

معاون سینمایی ادامه داد: من محاسبه کرده‌ام که در طول برگزاری جشنواره 12 بحران برای ما به وجود آمده است که بخشی از این بحران‌ها به داوران جشنواره مربوط می‌شد. دشمنان تلاش کردند که هیچ هنرمندی داوری جشنواره را قبول نکند و کسانی هم که حاضر به قبول این مسئولیت شدند با اس ام اس و پیام تهدید شدند و به تهمت زدن و انتقاد کردن از آنها پرداختند. این خودزنی‌ها تا کی باید ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: اهرم این دشمنی‌ها باید جایی متوقف شود باید انتقاد روشن و شفاف انجام گیرد اما نه اینکه داوران را متهم به صلاحیت نداشتن کنند این به نفع سینما نیست. دو بحران از 12 بحران شناسایی شده در جشنواره متوجه داوران شده است.

شمقدری خاطرنشان کرد: مسئول اول و آخر تصمیمات سینمایی من هستم. در هر بخشی نباید فرافکنی کرد و مسئولیت را به گردن دیگران انداخت. من معتقد نیستم که گفتمان امنیتی را در حوزه فرهنگ حاکم کنیم. حوزه فرهنگ باید با نگاه فرهنگی مدیریت شود حوزه امنیتی نتایج نامطلوبی را در پی دارد.

وی افزود: شاید تلخی که این روزها وجود دارد ناشی از این باشد که بعضی از افراد نمی‌توانند ببینند که تعداد فیلم‌ها افزایش یافته و امنیت شغلی که دغدغه همه هنرمندان است سامان پیدا کرده است و یا نمی‌توانند ببینند بعضی از فیلم‌ها رفع توقیف شده است. من به عنوان مسئول سینمای ایران دوست ندارم روزهای تلخی را داشته باشیم. ما تلاش می‌کنیم که همه مشکلات را برطرف کنیم.

معاون امور سینمایی درباره اختلاف با خانه سینما گفت: باید جمعی قانونی دور هم بنشینند و بررسی شود که آیا خانه سینما جایگاه قانونی دارد یا نه؟ این مسایل باید مشخص شود که آیا خانه سینما با توجه به تعریفی که از آن شده است در حال حاضر جایگاه قانونی دارد و یا تبدیل به یک موسسه خصوصی شده است که در اختیار چند نفر قرار دارد. به نظر ما خانه سینما جایگاه قانونی ندارد. خانه سینما نیاز به اصلاح دارد. سینمای ایران دارد به رشدی متعالی می‌رسد و نیازمند ورود به حوزه جدیدی است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از زیرساخت‌ها باید تغییر کند و یکی از آنها هم تغییر صنوف سینمایی است. مثلاً صنف فیلمنامه‌نویسان باید مستقل عمل کنند در غیر این صورت حق بیشتر صنوف خورده خواهد شد. یکی از دلایل مستقل شدن صنوف این است که مثلاً سطح درآمد صنف‌ها یکسان نیست و شرایط و مشکلات کاری‌شان نیز متفاوت است. بنابراین نمی‌توانند زیر یک سقف جمع شوند.

شمقدری ادامه داد: عده خاصی از حمایت‌های دولت بهره می‌برند اما این حمایت‌ها به عده خاصی تعلق نمی‌گیرد. در سال آینده سازمان سینمایی به وجود می‌آید و فاصله این صنوف را یکسان می‌کند.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد یک نظام صنفی در آینده باید برای سینمای ایران تعریف شود و لازمه آن این است که هر کس بتواند در دامنه فعالیت‌های خودش از امکانات بهره ببرد و بتوانند درباره صنف خود اظهار نظر کند.

معاون امور سینمایی ادامه داد: باید پیش از اینکه به فکر حساب شخصی خود باشیم برای سینمای ایران دل بسوزانیم. سینمای ایران باید وارد دوره جدیدی شود و نظام صنفی جدیدی برای آن تعریف شود. اصناف باید از یکدیگر جدا و مستقل کار کنند. در سازمان سینمایی جدید هم حق و حقوق همه صنوف رعایت شود و هم انتقاداتی که در جهت تخریب نباشد پذیرفته می‌شود. امیدوارم سال آینده سال پرباری برای سینمای ایران باشد.

در ادامه این مراسم جواد شمقدری، مهدی مسعودشاهی و هاشم میرزاخانی قائم مقام جشنواره از داوران و دست اندرکاران جشنواره بیست و نهم فیلم فجر تقدیر کردند.

در این مراسم از هیئت انتخاب آثار ویدئویی سینمایی ایران، هیئت داوران مسابقه سینمای ایران، هیئت انتخاب بخش بین‌الملل، هیئت داوران آثار ویدئویی جشنواره، هیئت داوران فیلم‌های اول مسابقه سینمای ایران، هیئت داوران بخش ملی و بین‌الملل سینمای ایران، روسای کمیته‌های جشنواره و بخش شورای سیاست‌گذاری، مدیران و پرسنل معاونت سینمایی تقدیر شد.