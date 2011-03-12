به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، گفت: مساجد از صدر اسلام تاکنون با ایجاد بسترهای لازم به رشد و تعالی انسان‌ها و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه اهتمام ورزیده‌اند که این با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوت گرفته است.



وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت باورهای دینی در میان جوانان و نوجوانان دارند ادامه داد: افزایش ضریب نفوذ کانون‌ها در میان جوانان و برگزاری طرح‌های اوقات فراغت، می‌تواند عامل موثری در جذب جوانان به مساجد باشد.



سیاح افزود: توسعه برنامه‌های قرآنی، مشارکت در طرح‌های ملی، فرهنگی و ارتقای سطح مهارتی اعضای کانون‌های مساجد از دیگر عوامل ایجاد شور و نشاط در فضای مساجد است.



معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: باید تمام پتانسیل‌های مساجد، در راستای جذب جوانان و تعمیق فرهنگ و ارزش‌های دینی در میان نسل جدید به‌کار گرفته شود.



سیاح به هجمه فرهنگی دشمنان نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: کانون‌های مساجد نقش مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمن دارند، چرا که مساجد در فرهنگ دینی ما از جایگاه رفیعی برخوردار هستند.

وی راه‌اندازی کانون‌های مساجد، تجهیز کتابخانه‌های مساجد و آموزش نیروی انسانی را ماموریت اصلی متولیان فرهنگی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی عنوان کرد.