۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

مساجد بستر مناسب برای نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: مساجد بستر مناسب برای نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی را در جامعه فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، گفت: مساجد از صدر اسلام تاکنون با ایجاد بسترهای لازم به رشد و تعالی انسان‌ها و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه اهتمام ورزیده‌اند که این با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قوت گرفته است.
 
وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت باورهای دینی در میان جوانان و نوجوانان دارند ادامه داد: افزایش ضریب نفوذ کانون‌ها در میان جوانان و برگزاری طرح‌های اوقات فراغت، می‌تواند عامل موثری در جذب جوانان به مساجد باشد.
 
سیاح افزود: توسعه برنامه‌های قرآنی، مشارکت در طرح‌های ملی، فرهنگی و ارتقای سطح مهارتی اعضای کانون‌های مساجد از دیگر عوامل ایجاد شور و نشاط در فضای مساجد است.
 
معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: باید تمام پتانسیل‌های مساجد، در راستای جذب جوانان و تعمیق فرهنگ و ارزش‌های دینی در میان نسل جدید به‌کار گرفته شود.
 
سیاح  به هجمه فرهنگی دشمنان نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: کانون‌های مساجد نقش مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمن دارند، چرا که مساجد در فرهنگ دینی ما از جایگاه رفیعی برخوردار هستند.
 
وی راه‌اندازی کانون‌های مساجد، تجهیز کتابخانه‌های مساجد و آموزش نیروی انسانی را ماموریت اصلی متولیان فرهنگی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی عنوان کرد.
کد مطلب 1272563

