به گزارش خبرگزاری مهر، ژولیا کریستِوا، نشانه‌شناس، فیلسوف، منتقد ادبی، روانکاو، فمینیست و رمان‌نویس بلغاری-فرانسوی است که تأثیرات بسیاری بر نظریه فرهنگ و اندیشه فمینیستی گذاشته و به مباحث گوناگون نشانه‌شناسی و بینامتنیت در حوزه‌های زبانشناسی، نظریه ادبی و نقد، روانکاوی، تحلیل سیاسی و فرهنگی، هنر و تاریخ هنر پرداخته است. وی همچنین یکی از پیشگامان ساختارگرایی است که البته جایگاه مهمی نیز در اندیشه پساساختارگرایی دارد.

بیرجیت شیپرز در کتاب خود، "ژولیا کریستوا و اندیشه فمینیستی" مجموعه‌ای خواندنی از روابط پیچیده میان اندیشه ژولیا کریستوا و فمینیسم معاصر را ارائه کرده و با خوانش آثار اخیر کریستوا درباره فلسفه آزادی و انقلاب، به ایده‌های این فیلسوف در رابطه با تفکرات سیاسی فمینیستی پرداخته است.

ژولیا کریستوا در سال 1941 در بلغارستان متولد شد و در سال 1965 به پاریس آمد؛ جایی که در زندگی روشنفکری آن‌ غرق شد. رمان او که مورد اقبال عمومی قرار گرفت به نام «ساموراییها» (1990)، روشنفکری آوانگارد پاریس را که او در آن زمان به آن تعلق داشت تجزیه و تحلیل می‌کند.

با این‌همه، روانکاوی برای او، به مثابه مختصاتی جهت‌دهنده و اساسی باقی ماند؛ مخصوصاً با‌توجه به عکس‌العملهای وی نسبت به طبیعت زنانه. علاوه‌بر آن، او تحقیق روی طبیعت زبان و نیز بررسی مراحل ظهور کار هنری را ادامه داده است. کریستوا هنر را همواره مبنایی سودمند برای تجزیه و تحلیل یافته تا آنجا که از سال 1960 به شدت به سمت نقد اثر کشیده شده است.