به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های این سازمان در ایام تعطیلات نوروزدر ایام نوروز پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰ میلیون مسافر از محورهای مواصلاتی قم عبور و بیش از دو میلیون زائر وارد این شهر می‌شود.



وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح امداد هلال احمر از ۲۶ اسفندماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت گفت: در راستای اجرای این طرح ۳۰ هزار بروشور اطلاع رسانی هشداری و ایمنی چاپ و در بین مسافران توزیع می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین ۱۵۰ هزار بروشور که در آن مراکز و اماکن سیاحتی و زیارتی قم مشخص شده بین مسافرین و زائران توزیع می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم در ادامه افزود: افزایش آمادگی و افزایش توان امداد و نجات جهت ارائه خدمات مطلوب و آرامش فکری مسافرین و زائران را از جمله اهداف اجرای این طرح است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه استان قم محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور است بیان داشت: سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر از محورهای مواصلاتی قم عبور و نزدیک به ۱۸ میلیون زائر نیز وارد شهر قم می‌شود.



سائلی با اشاره به مقدمات اجرای طرح امداد و نجات بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه امدادگران و برگزاری جلسات با دستگاه‌هایی که در امداد رسانی فعالیت دارند از مقدمات اجرای این طرح بوده است.



1500 امدادگر در ایام نوروز در قم فعال هستند



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۴۷ به منظور پاسخگویی به سوالات بیان کرد: همچنین در این ایام اتاق کنترل عملیات راه اندازی شده و ۱۱ پست ثابت، سیار و یک پست هوایی نیز در سطح استان فعال خواهند بود.



وی ادامه داد: در ایام اجرای این طرح بیش از ۱۵۰۰ نفر از امدادگران شامل پزشک و پرستار و نجات گر نیز مشغول به فعالیت خواهند بود.



سائلی به اطفاء حریق اتومبیل‌ها در این ایام اشاره کرد و بیان داشت: طبق آئین نامه‌های صادره این کار برعهده هلال احمر خواهد بود و بر این اساس چهار دستگاهAFT که ویژه اطفاء حریق است در مسیر‌های ورودی قم استقرار پیدا می کند.



وی همچنین به استقرار ۱۹ اکیپ در ورودی‌های شهر اشاره داشت و عنوان کرد: روزانه بیش از ۳۵ نفر روز در این اکیپ‌ها فعالیت می‌کنند.



وی همچنین به برپایی چهار چادر نماز اشاره کرد و گفت: در چهار ورودی شهر خیمه‌های نماز برپا شده تا مسافرین برای برپای نماز دچار مشکل نشوند و از سویی دیگر در هر یک از این چادرها روحانی خانم و آقا مستقر هستند که با سئوالات شرعی مسافران پاسخ خواهند داد.