32 واحد صنعتی به بخش صنعت فردوس اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عباس اقبال پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی، اظهار داشت: تعداد واحدهای صنعتی این شهرستان از هشت واحد در چهار سال گذشته به 40 واحد در حال حاضر افزایش یافته است.

وی تعداد پروژه های در دست اجرای این شهرستان را 186 پروژه عمرانی عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 59 میلیون تومان از محل ردیف ‌های بودجه استانی و ملی در شهرستان در دست اجرا است .

اقبال بیمارستان 110 تختخوبی فردوس مصوبه سفر دوم، احداث فاضلاب فردوس و اسلامیه مصوبه سفر اول، حوزه علمیه خواهران، دو استخر سرپوشیده و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب را از جمله پروژه‌ های شاخص این شهرستان برشمرد.

وی تشکیل تعاونی ‌های زنان، فعال ‌سازی کانون ‌ها و اجرای طرح‌ های آموزشی بانوان، تصویب پارک بانوان در سفر سوم هیئت دولت که در مرحله تدوین طرح است از جمله فعالیت‌ های حوزه بانوان در این شهرستان ذکر کرد و افزود: تشکیل واحدهای قرض‌ الحسنه کارگشایی ویژه بانوان، پیگیری استخر بانوان از تسهیلات طرح های خوداشتغالی و مشاغل خانگی در کمیته اشتغال شهرستان، پیگیری تشکیل بازارچه صنایع دستی بانوان و بهبود وضعیت ورزش بانوان نیز از جمله این موارد است.

اقبال با تاکید بر حمایت از کانون‌ های جدید التاسیس، تصریح کرد: فعال شدن کانون‌ های فرهنگی و هنری در اکثر مساجد و جذب جوانان و ایجاد اشتغال برای هزار و 300 نفر از جوانان از جمله اقدامات حوزه جوانان بوده است .

وی در ادامه با اشاره به مصوبات سفرهای هیئت دولت، خاطر نشان کرد: در سفر اول از 47 مصوبه 83 درصد و در سفر دوم از 67 مصوبه 72 درصد معادل 48 مصوبه محقق و 9 مصوبه در دست پیگیری است .

اقبال با اشاره به اینکه از مصوبات سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت نیز تاکنون 15 درصد به جز مصوبات فرهنگی محقق و مابقی در دست پیگیری است، اظهار داشت: تاکنون هزار واحد مسکن مهر در شهرستان اسلامیه و فردوس احداث شده است .

وی با تاکید بر اینکه زنان بی ‌سرپرست و بدسرپرست یکی از آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه هستند، از استاندار خواست: کمیته ‌ای متشکل از امور بانوان استانداری، بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام تشکیل و در راستای ساماندهی این اقشار اقدام کنند.

اقبال همچنین خواستار تاسیس شعبه بنیاد ملی نخبگان در شهرستان‌ها شد و افزود: توجه خاص به میراث فرهنگی و گردشگری فردوس با توجه به وجود 130 اثر شناخته شده، 64 اثر ثبت نشده و وجود آبگرم معدنی فردوس و عبور بیش از 60 درصد از گردشگران و مسافران استان از این شهرستان که به علت نبود امکانات اسکان کمتر از 10 درصد آنها در شهرستان توقف می ‌کنند، از جمله خواسته های این شهرستان است .

وی ادامه داد: ساماندهی آبگرم معدنی فردوس و برنامه ‌ریزی در راستای تخصیص اعتبار از ردیف ‌های ملی برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ ها باید در دستور کار قرار گیرد .