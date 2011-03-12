  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

مسابقات فردا با برگزاری دیدارهای تیمی به پایان می‎رسد

مسابقات فردا با برگزاری دیدارهای تیمی به پایان می‎رسد

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز پایانی رقابت‎های تیمی پسران و دختران به پایان می‎رسد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در روز پایانی رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، دیدارهای تیمی رده سنی  جوانان در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه برگزار می‌شود.

در نهمین و آخرین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تیم پسران کشورمان در اسلحه فلوره به مصاف حریفان خود می‌رود. تیم دختران کشورمان نیز در دو اسلحه اپه و سابر دیدارهای تیمی خود را برگزار می‌کند.

تیم‌های شمشیربازی جوانان کشورمان در مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا تاکنون صاحب دو مدال برنز شده‎اند. این دو مدال در  اسلحه سابر و در بخش انفرادی و تیمی پسران به دست آمده  است.

کد مطلب 1272569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها