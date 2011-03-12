به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، در روز پایانی رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، دیدارهای تیمی رده سنی جوانان در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه برگزار می‌شود.

در نهمین و آخرین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تیم پسران کشورمان در اسلحه فلوره به مصاف حریفان خود می‌رود. تیم دختران کشورمان نیز در دو اسلحه اپه و سابر دیدارهای تیمی خود را برگزار می‌کند.

تیم‌های شمشیربازی جوانان کشورمان در مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا تاکنون صاحب دو مدال برنز شده‎اند. این دو مدال در اسلحه سابر و در بخش انفرادی و تیمی پسران به دست آمده است.

