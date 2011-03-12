انتخابات هیئت های ورزشی دانشگاهی چهار استان کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخابات استان مرکزی، عباس صارمی از دانشگاه اراک به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد.

در انتخابات استان کرمانشاه، شهریار عباسیان از دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان رئیس هیئت مشخص شد.

در پایان انتخابات استان کرمان، کوروش قهرمان تبریزی از دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان رئیس هیئت ورزشی استان انتخاب شد.

در انتخابات استان گلستان، محمد تقی خورند از دانشگاه گلستان با اکثریت آراء به عنوان رئیس هیئت ورزشی استان گلستان انتخاب شد.

به جز استان گیلان، خراسان شمالی و کردستان تا امروز روسای هیئت ‌های ورزشی دانشگاهی 28 استان مشخص شده‌اند.