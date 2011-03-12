جرات اجرای برنامه های بعدی تحول اقتصادی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در نشست مشترک با ائمه جمعه و فرمانداران استان زنجان، این موفقیت را موجب جرات و جسارت دولت برای اجرای محورهای بعدی طرح تحول اقتصادی در سال آینده دانست و گفت: عدم اجرای موفق قانون هدفمندسازی یارانه ها تابلوی ایست برای اجرای محورهای بعدی این طرح محسوب می شد.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در دستور کار دولت در سال آینده است، افزود: با شجاعت، همت و جسارت دولت نهم و دهم و انقلاب اقتصادی انجام شده، اقدامات اساسی برای جراحی اقتصاد بیمار کشور انجام و گامهای مهم در این ارتباط برداشته شده است.

وی گفت: رضایتمندی و افزایش اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی نشاندهنده اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور است.

عضو شورای عالی اداری کشور افزود: آرامش، طیب خاطر، رضایتمندی و افزایش اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی شاخصه اصلی اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمند سازی یارانه ها است.

رئوفی نژاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بزرگترین اقدام دولت در سال جاری دانست و افزود: این قانون به رغم تمام جوسازی های دشمنان داخلی و خارجی برای جلوگیری از توفیقات دولت در این بخش، با موفقیت و بدون هیچ مشکلی اجرایی شد.

وی اجرای این قانون را موفقیتی دیگر در کارنامه درخشان دولت خدمتگزار و عدالت محور عنوان کرد و اظهار داشت: تمهیدات بسیار عالی، برنامه ریزی و نظارت دقیق و لحظه به لحظه رئیس جمهوری و تعامل تنگاتنگ مردم، دستگاههای اجرایی، بخشهای تولیدی، توزیعی و مصرف از عوامل مهم اجرای بی دغدغه و مطلوب این قانون بوده است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان، همچنین به فعالیتهای انجام شده در استان طی سال 89 اشاره کرد و گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر همت و کار مضاعف طی امسال در استان زنجان به نحو بسیار مطلوب و قابل قبول در تمامی بخشها جامه عمل پوشانده شد.

رئوفی نژاد با تبیین طرح های مهم اجرا شده و در دست اجرا در حوزه های مختلف در این استان، اظهار داشت: ستادهایی برای اجرای هرچه بهتر و بررسی و رفع مشکلات احتمالی موجود بر سر راه اجرای طرح ها تشکیل شد.

وی، ستاد راهبردی فرهنگی، ستاد عمران شهری، ستاد مهاجرت معکوس و بنیاد تسهیل ازدواج جوانان را از جمله اقدامات انجام شده در این استان برای پیشبرد بهتر امور برشمرد.