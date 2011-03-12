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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

دانشگاههای منتخب آمایش آموزش عالی تعیین شدند

دانشگاههای منتخب آمایش آموزش عالی تعیین شدند

29 دانشگاه که دانشگاه‌های بزرگ و مادر استان‌های مختلف کشور هستند به عنوان دانشگاه‌های منتخب استانی طرح آمایش آموزش عالی تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌های اراک، ارومیه، اصفهان، ایلام، بجنورد، بوعلی سینا، بیرجند، بین المللی امام خمینی (ره)، تبریز، خلیج فارس، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شیراز، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فردوسی مشهد، قم، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، هرمزگان، یاسوج و یزد به عنوان دانشگاه‌های منتخب استانی آمایش آموزش عالی تعیین شدند.

دانشگاه‌های منتخب استانی آمایش آموزش عالی که هر کدام از بزرگترین دانشگاه‌های یک استان هستند وظیفه دارند ظرفیت‌ها و نیازهای استان مربوطه را شناسایی و در کنار مأموریت‌های ملی‌شان، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای استان مربوطه‌شان اقدام به تعریف رشته کنند.

کد مطلب 1272574

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