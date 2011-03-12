آسیب قشر محروم از عدم تخصیص 10 درصد یارانه ها به نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مرندی افزود: اگر دولت نخواهد مصوبه قانونی کمیسیون مبنی بر اختصاص 10 درصد از یارانه ها به نظام سلامت کشور را اجرایی کند باید بداند بسیاری از برنامه های نظام سلامت کشور در آینده برای اجرا با مخاطره مواجه خواهد شد.

وی افزود: عدم اختصاص این مبلغ به نظام سلامت قطعا به من وامثال من که پزشک هستیم یا به اقشار پردرآمد خسارت نخواهد زد، بلکه سلامت اقشار ضعیف و کم درآمد صدمه جدی می بینند واین با شعارهای دولت که توجه به اقشار آسیب پذیر را در همه زمینه ها وجهه همت خود قرار داده است، سازگار نیست.