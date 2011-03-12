زنجان نیازمند مرکز زنجان شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن حسینعلی در جلسه گروه تاریخ سلسله نشست‌های عصر کتاب که به نقد و بررسی کتاب «جستارهایی در تاریخ زنجان» نوشته رامین سلطانی اختصاص داشت، افزود: تاریخ زنجان همچون یک پازل چند هزار قطعه‌ای است که برای پیوستن آن‌ها به یکدیگر باید زمان زیادی صرف شود و این امر فقط با ذوق و اشتیاق درونی یک پژوهشگر و تاریخ‌نگار امکان‌پذیر است.

وی، تألیف کتاب «جستارهایی در تاریخ زنجان» را اقدامی ارزشمند از سوی نویسنده آن دانست و افزود: گام‌های اولیه در جهت تدوین تاریخ زنجان، پیش‌زمینه‌ای برای کارهایی است که در آینده در این‌خصوص صورت می‌گیرد.

حسینعلی با بیان اینکه تدوین تاریخ زنجان حتی از تدوین تاریخ ایران نیز دشوارتر است افزود: از آن‌جایی که مطالب مربوط به تاریخ زنجان، بسیار پراکنده است، پیدا کردن حلقه‌های اتصال این مطالب به یکدیگر آسان نیست و از این رو، تلاش کسانی که در حوزه تاریخ این منطقه تحقیق و پژوهش می‌کنند، باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی با مقایسه کتاب «جستارهایی در تاریخ زنجان» نوشته رامین سلطانی با کتاب «تاریخ زنجان» که حدود 10 سال پیش توسط همین محقق نوشته شده است، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد در کتاب «جستارهایی در تاریخ زنجان» مطالب پیوسته‌تر شده و علاوه بر این مباحث حاشیه‌ای حذف گردیده است.

همچنین تحلیل محتوا در این کتاب بیشتر از کتاب قبلی نویسنده دیده می‌شود.

این منتقدادبی ارائه تاریخ زنجان از قاجار تا انقلاب مشروطه را مفصل‌ترین بخش این کتاب عنوان کرد و افزود: این فصل حدود 170 صفحه را به‌خود اختصاص داده است، اما با توجه به اینکه زنجان به‌نوبه خود یکی از قطب‌های مهم دوره مشروطه بود، بهتر و بیشتر از این می‌توانست مورد بحث قرار گیرد.