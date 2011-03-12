ظرفیتهای چاپی کشور باید شناسایی و احیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت: با داشتن الگوی مناسب می‌توان راهکارها و برنامه‌های مناسب را برای حضور در بازارهای منطقه پیش‌بینی و برنامه ریزی کرد.

وی همچنین از اهتمام معاونت متبوعش برای پیگیری مطالبات صنعت چاپ از هیئت دولت و مجلس خبر داد و عنوان کرد: خواسته‌ها و مطالبات حوزه صنعت چاپ با اولویت در دستور کار معاونت قرار دارد و به‌صورت جدی توسط معاونت فرهنگی پی گرفته می‌شود.

معاون امور فرهنگی در ادامه خواستار برگزاری جلسه مشترکی بین تمامی تشکلهای صنفی چاپ و ایجاد هماهنگی و تعامل در بدنه صنعت چاپ شد.

دری گفت: ارائه راهکارهای مناسب، ظرفیت‌شناسی این صنعت، معرفی توانایی‌های چاپی و بررسی وضعیت موجود چاپ در کشور و سایر نقاط جهان می‌تواند الگوی مناسب برای حضوری جدی در بازارهای منطقه و جهان باشد.

در این جلسه همچنین گزارشی از اهداف و برنامه‌های آتی اتحادیه و حضور در نمایشگاه‌های خارجی برای معرفی ظرفیتهای چاپی و آسیب‌شناسی این حوزه و موانع موجود در خصوص توسعه این صنعت از سوی اعضای اتحادیه ارائه شد.

