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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

تقوی‌مطلق اعلام کرد:

تولید 600 هزار تن ماهی در سال گذشته

تولید 600 هزار تن ماهی در سال گذشته

سرپرست سازمان شیلات ایران بابیان اینکه سرانه مصرف ماهی تا 5 سال آینده باید به 13.5 کیلو در کشور برسد، گفت: کل تولیدات کشور در سال گذشته، 600 هزار تن بوده است که 400 هزار تن آن از دریاها صید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌الله تقوی‌مطلق در بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم موادغذایی و محصولات کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: سرانه مصرف ماهی در کشورمان 7.5 کیلوگرم است که با افزایش تولید و بازاررسانی مناسب، می‌توان این سرانه را افزایش داد.

سرپرست سازمان شیلات افزود: میانگین سرانه مصرف در دنیا 16 کیلوگرم است و براساس برنامه پنجم توسعه، سرانه مصرف ماهی باید در ایران، به 13.5 کیلوگرم برسد. البته بخش زیادی از ماهیان گرم‌آبی صادر می‌شوند، به همین جهت سرانه مصرف ماهی در کشور ما پایین است که با افزایش تولید می توان این مقدار را بهبود بخشید.

وی در خصوص میزان تولید ماهی در کشور اظهار داشت: کل تولیدات ما در سال گذشته 600 هزار تن بوده است که 400 هزار تن آن از دریاها صید شده و مابقی به روش آبزی پروری تولید شده اند.

تقوی‌مطلق با اشاره به راهکارهای فرهنگ‌سازی مصرف ماهی در کشور گفت: برگزاری جشنواره‌های طبخ غذا که بصورت دوره‌ای در ادارات شیلات استان ها برگزار می‌شود، از اقداماتی است که می تواند در فرهنگ سازی مصرف ماهی کمک کند.

سرپرست سازمان شیلات با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در شهرهای ساحلی به 18 کیلو هم می‌رسد، افزود: در شهرهای کوچک به غیر از شهرهای ساحلی، میزان مصرف ماهی بسیار پایین است که باید با افزایش تولید و بازاررسانی مناسب این موضوع را بهبود بخشید.

تقوی‌مطلق تصریح کرد: در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تغیری در قیمت آبزیان مشاهده نشده است.

کد مطلب 1272578

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