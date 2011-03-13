درباره دلایل هراس غرب از ایرانیزه شدن خاورمیانه

در همین رابطه در روزهای اخیر کنگره آمریکا (سنا و مجلس نمایندگان) به کرات شاهد برگزاری جلسه های استماع و پرسش و پاسخ از مقامات درباره تحولات موجود در خاورمیانه و افزایش نفوذ ایران در منطقه است.

مستاجران کپیتال هیل نگران آن هستند که در نتیجه خیزش مردم کشورهای عربی حکومت های جدیدی در خاورمیانه شکل بگیرد که با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران روحیه استکبار ستیزی و دفاع از حق مظلوم گفتار اصلی آنها باشد.

برای مثال "جرارد باتن" از اعضای پارلمان اروپا در گفتگو با مهر به صراحت به نگرانی خود و دیگر مقامات اروپایی درباره الگو شدن انقلاب ایران در کشورهای عربی اشاره کرد.

دلایل نگرانی از ایرانیزه شدن خاورمیانه

الف) حاکم شدن مردم بر سرنوشت خویش

بی تردید هر حرکت سیاسی - اجتماعی در هر منطقه و در هر برهه زمانی تبعاتی در گستره زمانی و مکانی دارد. یکی از این حرکت های سیاسی و اجتماعی که طی چند دهه تاثیرات پیوسته و پایداری در محیط پیرامونی و بین المللی داشته انقلاب اسلامی 1357 ایران بود.

کشورهایی چون اردن، مصر، بحرین، عربستان و کویت گزینه نزدیک شدن به آمریکا را انتخاب کردند و همانگونه که "بشار اسد" در مصاحبه خود درباره انقلاب کشورهای اسلامی اعلام کرد "نزدیک شدن برخی کشورها به آمریکا و اسرائیل یکی از دلایل اصلی خیزش مردم عرب است" ؛ اکنون آمریکا نگران آن است که با آغاز طوفان تغییرات در این کشورها جایگاه خود در منطقه را از دست بدهد.

"میشل فوکو"، فیلسوف پرآوازه‌ فرانسوی درباره انقلاب ایران و تاثیر آن بر نظام جهانی می گوید: ( این انقلاب) قیام انسانهای دست خالی است که می خواهند باری که بر پشت همه ما و به ویژه بر پشت ایشان، بر پشت این کارگران نفت، این کشاورزهای مرزهای میان امپراطوری ها سنگینی می کند از میان بردارند. شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد نظامهای جهانی باشد. در واقع در حساب سیاست، چنین جنبشی را در کجا باید نشاند؟ جنبشی که نمی گذارد انتخابهای سیاسی، پراکنده اش کند.جنبشی که درآن نفس مذهبی دمیده شده که به دگرگونی دنیا می اندیشد".

در ایران قبل از انقلاب اسلامی و کشورهای عربی تا همین یک ماه قبل مردم نقش چندانی در تعیین سرنوشت خویش و حاکمان خود نداشتند و کشورهای استعمارگر می توانستند با فریب دادن حاکمان منطقه ثروت آنها را به یغما ببرند اما پس از انقلاب ایران و برگزار شدن انتخابات های پرشور در کشور، مردم منطقه شاهد آن بودند که امکان تعیین سرنوشت یک ملت توسط همان ملت وجود دارد.

ب) مقاومت و تقویت آن

انقلاب اسلامی در ایران همچنین به یکی از حامیان بزرگ مقاومت در سطح منطقه تبدیل شد. ایران علاوه بر حمایت از جنبش های ملی در بیشتر نقاط جهان حمایت های ویژه ای نیز از مقاومت های منطقه ای وجنبش های رهایی بخش درکشورها که علیه استعمار و امپریالیسم می جنگیدند، بعمل آورد. تشکیل حزب الله در لبنان به عنوان هسته مرکزی مقاومت علیه اسرائیل و قدرت یابی دردوره های گذشته حس متفاوتی را درافکارعمومی عربی ایجاد کرد. مقاومت لبنان تاکنون و بارها هیمنه شکست ناپدیری ارتش اسرائیل را در افکار و تصورات عمومی منطقه شکسته و همین مسئله عقده هایی را در بین مردم کشورهای منطقه بویژه کشورهای "خط مقدم" که بعضاً توافقنامه های سازش را هم با رژیم صهیونیستی دارند ایجاد کرده است.

دراین میان کشورهایی چون اردن، مصر، بحرین، عربستان و کویت گزینه نزدیک شدن به آمریکا را انتخاب کردند و همانگونه که "بشار اسد" درمصاحبه خود درباره انقلاب کشورهای اسلامی اعلام کرد "نزدیک شدن برخی کشورها به آمریکا و اسرائیل یکی از دلایل اصلی خیزش مردم عرب است"؛ اکنون آمریکا نگران آن است که با آغاز طوفان تغییرات در این کشورها جایگاه خود در منطقه را از دست بدهد.

ج) به خطر افتادن امنیت اسرائیل

از همان آغازین روزهای حرکت های آزادیخواهانه مردم عرب بویژه مردم مصر، آمریکا و اسرائیل به شدت نگرانی خود را از این نوع حرکات اعلام کرده و تا جائی که که امکان داشت از "حسنی مبارک" حمایت کردند. دلیل اصلی واشنگتن و تل آویو از این کار به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیستی بود، موردی که بارها آمریکا تعهد خود نسبت به فراهم کردن آن را اعلام کرده است.

د) از دست رفتن حوزه نفوذ آمریکا

آمریکا درسالهای اخیر شاهد آن بوده که به تدریج حوزه نفوذ خود در جهان بویژه منطقه امریکای لاتین و خاورمیانه را از دست می دهد. بویژه پس از روی کارآمدن اوباما درایالات متحده این موضع سرعت بیشتری به خود گرفت واکنون کشورهایی‌همچون ایران، چین و روسیه پای در مناطقی گذاشته اند که زمانی نه چندان دور حوزه نفوذ آمریکا محسوب می شد.

شکل گیری جریانهای ضد آمریکایی درآمریکای لاتین و ازبین رفتن حوزه سنتی نفوذ آمریکا در کشورهایی چون لبنان و مصر سران کاخ سفید را نگران آن کرده که در صورت پیشرفت وضعیت موجود در خاورمیانه تا چند سال دیگر جائی برای عرض اندام واشنگتن در منطقه نباشد و از همین رو است که اکنون به بهانه برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، آمریکا و ناتو به تکاپو افتاده اند تا به هر نحو ممکن این پایگاه را برای خود نگاه دارند و بررسی عملکرد آمریکا در مورد بحرین و عربستان نیز نشان می دهد که آمریکا به هیچ وجه نمی خواهد منطقه را از دست بدهد زیرا علاوه برمسائلی که اشاره شد شاهراه انرژی جهان نیز در خاورمیانه است و از دست دادن این منطقه یعنی به خطر افتادن امنیت انرژی.

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نگارش : عبدالحمید بیاتی