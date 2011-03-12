دشمنان با ابزارهای مختلف درصدد آسیب رساندن به حوزه دین و اخلاق هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید نصیر پور ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه از رهگذر جنگ نرم دشمن، نظام مقدس اسلام مورد تهدید است، گفت: اینکه دشمنان با بهره گیری از ابزار سخت افزاری ماهواره و پخش برنامه های جهت دار در صدد نفوذ به درون خانواده ها و آسیب رساندن به اخلاق دینی مردم در حوزه خصوصی است.

نماینده سراب اظهار داشت: آنچه که از برنامه های ماهواره ای بیگانگان عاید خانواده ها می شود تجمل گرائی، ایجاد رقابت های بی مورد، خیانت، و رواج دروغ و تهمت است.

وی با استمداد از حوزه های علمیه در این زمینه اظهار داشت: حوزه های علمیه کشور باید با بسیج تمام امکانات خود از پتانسیل و ظرفیت بالای روحانیت در جهت مبارزه با آفت های دینی در جامعه استفاده کند.

عضو قوه مقننه کشور گفت: باید با تمام توان و بسیج تمام امکانات کشور، زمینه فراگیر شدن اندیشه های امام خمینی(ره) را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: باید امکانات مدارس و مراکز دولتی در اختیار فعالیت های فرهنگی نهادهای دینی و فرهنگی قرارگیرد چرا که کار فرهنگی به مشارکت همگانی نیاز دارد.

نصیر پور با اشاره به قیام های مردمی در کشورهای منطقه تصریح کرد: مردم کشورهای منطقه تحت تاثیر نفوذ کلام و اندیشه های امام خمینی (ره) و با الهام از انقلاب اسلامی ایران به مقابله با نظام های سلطه جهانی بپا خاسته اند و امروزه نفوذ معنوی انقلاب اسلامی به وضوح در کشورهای منطقه نمایان است.

نماینده سراب وجه افتراق رهبری انقلاب اسلامی ایران را در نفوذ معنوی به قلوب ملت ها دانست و افزود: اقتدار رهبری امام خمینی(ره) در مقطعی از تاریخ هراس و خوف را به دل ابرقدرت های زمان مستولی کرد و امروزه نیز رهبری های اندیشمندانه مقام معظم رهبری باعث شده است تا نظام سلطه بیش از بیش در برابر نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه احساس خطر کند.