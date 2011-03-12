به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری سید مسعود صفوی رئیس مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری گفت: مرکز انیمیشن حوزه هنری در سال 89 تولیدات زیادی در ساخت انیمیشن، تالیف کتاب، کمیک استریپ و... داشته است که در این میان برخی از آنها تا پایان سال 89 نهایی می‌شوند و تعدادی دیگر در سال 90 پیگیری می‌شود.

وی افزود: از محصولاتی که تا پایان سال به اتمام می‌رسد، مجموعه 13 قسمتی "دلقک‌ها" ساخته کامبیز درمبخش و مجموعه 13 قسمتی "مانی و نقاشی‌های سرگردان" کاری از علی درخشی است که ابتدای سال 89 تولید آنها شروع شد و نهایتا در فروردین 90 به شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای صبا تحویل داده می‌شوند.

صفوی گفت: مجموعه "مانی و نقاشی‌های سرگردان" کاملا دو بعدی و درباره گروه سنی کودک و نوجوان است و مجموعه انیمیشن "دلقک‌ها" به صورت سه بعدی تولید شده است و موضوع قصه‌های آن بیشتر مربوط به قشر باسوادتر و بخش نخبه‌گرای جامعه است.

رئیس مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری ادامه داد: یک کار سفارشی از سوی شبکه دو سیما در اول آذرماه سال جاری سفارش داده شد مبنی بر تولید جدید 13 قسمت 20 دقیقه‌ای از مجموعه "شکرستان" که متناسب با فضای عید نوروز باشد.

وی افزود: تولید و مدیریت تولید یک چنین کار پر انرژی و سنگینی در این مدت زمان کم، خیلی عجیب و غریب بود. چون ساخت انیمیشن زمان و انرژی زیادی می‌طلبد ولی با این وجود گروه تولید این مجموعه، به صورت شبانه روز تلاش کردند و تا آخر سال این مجموعه 13 قسمتی به تلویزیون تحویل داده می‌شود.

صفوی درباره تالیف و ترجمه کتاب‌های تخصصی انیمیشن در مرکز انیمیشن حوزه هنری توضیح داد: سال گذشته 10 کتاب تخصصی تالیف و ترجمه کردیم که به انتشارات سوره مهر تحویل داده شد. امسال 10 کتاب تالیف و ترجمه داشتیم که تاکنون هفت عنوان آنها به انتشارات سوره مهر تحویل داده شده و تا آخر اسفند ماه دو کتاب دیگر برای چاپ و نشر آماده می‌شود و یکی از آنها نیز ابتدای سال 90 نهایی شده و آماده چاپ خواهد بود.

سید مسعود صفوی در پایان گفت: غیر از این تولیدات و تالیفات، اقدامات دیگری نیز در مرکز انیمیشن حوزه هنری در دست انجام است که تولید نهایی آنها در سال 90 خواهد بود. از جمله آنها می‌توان تولید دو مجموعه کمیک استریپ از کتاب "دا" و کتاب "شطرنج با ماشین قیامت" اشاره کرد. همچنین ساخت یک مجموعه انیمیشن تاریخی، تولید انیمیشن کلیپی به نام "خرمشهر"، تولید مشترک سه انیمیشن با مراکز استانی، تولید پروژه "هوشان" و چندین کار دیگر که مراحل تولید آنها در سال 89 آغاز شده و سال آینده، به پایان می‌رسند.