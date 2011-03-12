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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

در جشنواره رشد/

نامزدهای بهترین کتاب آموزش پیش‌دبستانی معرفی شدند

نامزدهای بهترین کتاب آموزش پیش‌دبستانی معرفی شدند

نامزدهای هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد در بخش "آموزش پیش‌دبستانی" معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "یادگیری شاد" ترجمه مریم نوزرآدان از انتشارات صابرین، "مشارکت خانواده در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی" ترجمه دکتر علی ایمانی از انتشارات انجمن اولیا و مربیان، "بشنو و بگو" نوشته شادی بیضایی از انتشارات پیک ادبیات نامزد دریافت جایزه معرفی شده‌اند.

در این بخش همچنین کتابهای "برنج/ ماهی" نوشته گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی استان مازندران از انتشارات رشد اندیشه، "بازیهای دانشمندان کوچک" ترجمه طاهره رستگار از انتشارات مدرسه برهان و "یک بوسِ محکم" سروده شکوه قاسم‌نیا از انتشارات قدیانی از دیگر نامزدهای این جشنواره هستند.

 "آی زنگوله‌آی زنگوله" سروده افسانه شعبان‌نژاد از انتشارات به‌نشر و "حرفهای چرخ‌خیاطی" سروده محمدکاظم مزینانی از  انتشارات افق نیز به‌عنوان نامزد جشنواره کتابهای آموزشی رشد مورد داوری نهایی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1272589

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