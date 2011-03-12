به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "یادگیری شاد" ترجمه مریم نوزرآدان از انتشارات صابرین، "مشارکت خانواده در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی" ترجمه دکتر علی ایمانی از انتشارات انجمن اولیا و مربیان، "بشنو و بگو" نوشته شادی بیضایی از انتشارات پیک ادبیات نامزد دریافت جایزه معرفی شده‌اند.

در این بخش همچنین کتابهای "برنج/ ماهی" نوشته گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی استان مازندران از انتشارات رشد اندیشه، "بازیهای دانشمندان کوچک" ترجمه طاهره رستگار از انتشارات مدرسه برهان و "یک بوسِ محکم" سروده شکوه قاسم‌نیا از انتشارات قدیانی از دیگر نامزدهای این جشنواره هستند.

"آی زنگوله‌آی زنگوله" سروده افسانه شعبان‌نژاد از انتشارات به‌نشر و "حرفهای چرخ‌خیاطی" سروده محمدکاظم مزینانی از انتشارات افق نیز به‌عنوان نامزد جشنواره کتابهای آموزشی رشد مورد داوری نهایی قرار خواهند گرفت.