ارائه تعرفه های پزشکی سال 90 به شورای عالی بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب ‌الدین در مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه این سازمان هر ماه یک همایش کارشناسی برگزار می‌کند ابراز امیدواری کرد که این اقدام، حضور کارشناسی و تخصصی جامعه پزشکی را در حوزه سلامت پررنگ‌تر کند.



وی درباره وضعیت بررسی و تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی بخش دولتی و غیردولتی در سال 1390، گفت: نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی از طریق کمیته کاری این سازمان، وزارت بهداشت و وزارت رفاه، به شورای‌عالی بیمه ارایه شده و نمایندگان نظام پزشکی در این خصوص فعالیت مستمر دارند و تاکنون چالش و اختلاف خاصی بین نظرات و محورهای گفتگو در این کمیته وجود نداشته است.

صدر ابراز امیدواری کرد تعرفه سال 90 به سمت واقعی در نظر گرفتن هزینه‌های حوزه سلامت با در نظر گرفتن دستورالعمل های کتاب مرجع CPT حرکت کند و همچنین تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی در سال 1389 که در کتاب تعرفه‌های وزارت بهداشت نیز چاپ و منتشر شده است، مبنای تعیین تعرفه‌های سال 1390 قرار گیرد.

وی در ادامه به برخی از اقدامات و فعالیتهای مهم سازمان نظام پزشکی در سال 1389 که یا به انجام رسیده و یا برای اجرا و بهره‌برداری در سال آینده پایه‌گذاری شده، اشاره کرد و افزود: طراحی و تدوین پروژه های کلان مشترک با دستگاههای متولی حوزه سلامت، رسیدگی به پرونده های قضایی مرتبط با جامعه پزشکی، ارایه خدمات رفاهی و فرهنگی و ایجاد زمینه اشتغال جامعه پزشکی، اعطای وام، واگذاری تجهیزات دفاع شخصی، واگذاری کارتهای اعتباری بین‌المللی، تداوم پوشش بیمه‌ای برای فاقدان بیمه تامین اجتماعی، برگزاری مسابقات ورزشی و اعزام درمانگران داوطلب خدمت در مناطق محرم در قالب طرح مدد محرومان سازمان نظام پزشکی، ازجمله این اقدامات و فعالیتها به شمار می رود.

صدر در پایان از برگزاری یک همایش کارشناسی و تخصصی در هر ماه از سال آینده توسط سازمان نظام پزشکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند حضور کارشناسی و تخصصی این سازمان در حوزه سلامت کشور را پررنگتر نماید.

دکتر علیرضا زالی، معاونت نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی، روند تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی سال 1390 را بطور خلاصه تشریح کرد و گفت: در کمیته تخصصی و فرعی شورای عالی بیمه که تا زمان تشکیل شورای‌عالی سلامت وظیفه تعیین و اعلام تعرفه‌ها را برعهده دارد و متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی است، مصوب شد که در تعیین تعرفه‌های سال 90، تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی در سال 90، ملاک و مبنای عمل قرار بگیرد.

وی افزود: در نظر گرفتن قیمت تمام شده و واقعی خدمات در تعیین تعرفه‌ها و نیز تصویب تعرفه های سال 90 به مدت 6 ماه برای مشخص ‌تر شدن اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در این حوزه و بازنگری احتمالی در تعرفه‌ها برای 6 ماهه دوم سال، از دیگر مصوبات مهم این کمیته فرعی بود که باید برای اجرایی شدن دو مرحله تصویب دیگر در شورای عالی بیمه و پس از آن هیئت دولت را طی کند.