ایجاد 68 هزار فرصت شغلی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این کارگروه برای اشتغالزایی، اظهار داشت: از نظر جلسات تشکیل شده در سطح کشور، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده و استان در خصوص اشتغالزایی جزو استان های پیشرو کشور است.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای جذب یارانه تسهیلات طرح های اشتغالزایی در سال های 1385 و 1386 نیز گفت: در جذب این اعتبارات تاکنون بانک صادرات با 79 درصد، صندوق مهرامام رضا(ع) با 75 درصد و بانک ملت با 65 درصد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

دستگاه های اجرایی کرمانشاه طرح های سال آینده خود رابه سرعت مشخص کنند

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه از دستگاه های اجرایی مختلف از جمله جهادکشاورزی، صنایع و معادن و ...که دارای طرح ها و پروژه های عمده و کلان هستند، خواست هر چه سریعتر نسبت به مشخص کردن این طرح ها برای سال آینده اقدام کنند.

سید دادوش هاشمی با اشاره به تشکیل صندوق توسعه ملی توسط دولت، اظهار داشت: استفاده از این صندوق برای اجرای طرح ها و پروژه های کلان در سطح کشور مورد تاکید قرار گرفته است، لذا برای استفاده بهینه و مطلوب استان از این صندوق، دستگاه های اجرایی ذیربط باید هر چه سریعتر نسبت به مشخص کردن طرح ها و پروژه های کلان خود برای سال آینده اقدام کنند.

وی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواست که عملکرد این صندوق را به سمتی گرایش دهند تا طرح هایی که دار ای اعتبارات ارزی و ریالی می باشند، از آن بهره مند گردند تا زمینه شود.

هاشمی خاطر نشان کرد: طبق لایحه بودجه سال 1390 ، 20 درصد اعتبارات از محل فروش نفت به این صندوق واریز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته برای بهسازی نانوایی ها درلایحه بودجه سال آینده،گفت: حدود پنج هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1390 برای این موضوع اختصاص یافته است، لذا اداره غله استان باید جهت جذب مطلوب این اعتبار، برنامه ای مشخص و معین تدوین کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه از مدیر کل کاروامور اجتماعی استان خواست که کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری را برای سال آینده به سمت برنامه ریزی دقیق و نظارت بر چگونگی از جذب اعتبارات و تسهیلات ملی سوق دهد.

در ادامه این جلسه اجرای طرح های اشتغالزایی استان در بخش های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.