به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، احداث پایگاه امداد هوایی را یکی از ضروریات شهر قم عنوان کرد و گفت: با اقداماتی که صورت گرفته مقرر شده است که ساخت سایت و آشیانه هلی‌کوپتر توسط استان قم و جمعیت هلال احمر نیز نیروی انسانی متخصص و هلی کوپتر را در اختیار استان قم قرار دهد.



وی با بیان اینکه این پایگاه در جادهٔ قدیم قم - تهران احداث می‌شود ابراز داشت: برای ساخت آشیانه و سیات مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

سائلی همچنین با اشاره به استقرار یک پست ویژه امداد هوایی در ایام نوروز اظهار داشت: در این ایام 11 پست ثابت، سیار و هوایی مشغول به فعالیت هستند.