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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

با اعتبار یک میلیارد تومان؛

پایگاه امداد هوایی در قم احداث می‌شود

پایگاه امداد هوایی در قم احداث می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم از احداث پایگاه امداد هوایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، خلیل الله سائلی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، احداث پایگاه امداد هوایی را یکی از ضروریات شهر قم عنوان کرد و گفت: با اقداماتی که صورت گرفته مقرر شده است که ساخت سایت و آشیانه هلی‌کوپتر توسط استان قم و جمعیت هلال احمر نیز نیروی انسانی متخصص و هلی کوپتر را در اختیار استان قم قرار دهد.

وی با بیان اینکه این پایگاه در جادهٔ قدیم قم - تهران احداث می‌شود ابراز داشت: برای ساخت آشیانه و سیات مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

سائلی همچنین با اشاره به استقرار یک پست ویژه امداد هوایی در ایام نوروز اظهار داشت: در این ایام 11 پست ثابت، سیار و هوایی مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1272594

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