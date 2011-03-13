نشست روسای فدراسیونها با سعیدلو به 25 اسفند موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که ساعت 16 روز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک و با حضورعلی سعیدلو رئیس ، معاونان سازمان تربیت بدنی و روسای فدراسیون های ورزشی برگزارخواهد شد، گزارشی عملکرد سال 89 سازمان تربیت بدنی در بخش قهرمانی و همگانی و توسعه فضاها و زیر ساخت های ورزش کشور از سوی معاونین سازمان ارائه خواهد شد.

دراین نشست همچنین تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از سایر فدراسیون ها به طرح مسائل و مشکلات خود و برنامه های سال جاری خود خواهند پرداخت.



رئیس سازمان تربیت بدنی دراین جلسه نقطه نظرات، چشم اندازها و اهداف ورزش کشور درسال آینده را برای روسا و مسئولان فدراسیونها ترسیم خواهد کرد.



پیش از این سازمان تربیت بدنی اعلام کرده بود این گردهمایی روز 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد.