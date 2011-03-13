نشست روسای فدراسیونها با سعیدلو به 25 اسفند موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که ساعت 16 روز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک و با حضورعلی سعیدلو رئیس ، معاونان سازمان تربیت بدنی و روسای فدراسیون های ورزشی برگزارخواهد شد، گزارشی عملکرد سال 89 سازمان تربیت بدنی در بخش قهرمانی و همگانی و توسعه فضاها و زیر ساخت های ورزش کشور از سوی معاونین سازمان ارائه خواهد شد.
دراین نشست همچنین تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی به نمایندگی از سایر فدراسیون ها به طرح مسائل و مشکلات خود و برنامه های سال جاری خود خواهند پرداخت.
رئیس سازمان تربیت بدنی دراین جلسه نقطه نظرات، چشم اندازها و اهداف ورزش کشور درسال آینده را برای روسا و مسئولان فدراسیونها ترسیم خواهد کرد.
پیش از این سازمان تربیت بدنی اعلام کرده بود این گردهمایی روز 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
پیش از این سازمان تربیت بدنی اعلام کرده بود این گردهمایی روز 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
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