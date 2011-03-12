به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در کنار گزینه‌های دیگری همچون "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی، "یکی از ما دو نفر" ساخته تهمینه میلانی و "زن‌ها شگفت‌انگیزند" ساخته مهرداد فرید، به تازگی مشخص شده است.

اما هنوز گروه نمایش‌دهنده فیلم اعلام نشده است. عوامل فیلم در حال رایزنی هستند تا این موضوع به نتیجه برسد. پیش از این نامی از "پایان‌نامه" برای نمایش در نوروز به گوش نمی‌رسید و عجیب است که در دقیقه 90 این فیلم به فهرست اکران نوروزی اضافه شده است.

بهاری افشاری در نمایی از "پایان‌نامه"

حامد کمیلی، بهاره افشاری، کامران تفتی، محمد صادقی، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی، نیما شاهرخ‌شاهی، علی اوسیوند، میرحسین معلومی، میرطاهر مظلومی و مریم کاویانی و با حضور داریوش ارجمند، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد نجفی و جمشید هاشم‌پور از بازیگران اصلی فیلم هستند.

"پایان‌نامه" با مضمونی اجتماعی داستان چهار دانشجو را روایت می‌کند که برای رساندن پایان‌نامه شان به استاد، به طور ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می‌شوند. بستر وقوع این داستان در ماه‌های پس از انتخابات سال 88 است که موجب می‌شود برخی از زوایای پنهان حوادث آن زمان به صورت نمادین آشکار شود.

این فیلم در بخش مسابقه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و واکنش‌های مختلفی در زمان نمایش و جلسه مطبوعاتی به همراه داشت.