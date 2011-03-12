افتتاح نمایشگاه گردشگری مالزی/ جایزه ویژه 20 هزار رینگیتی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های مالزی ، مدیر برگزاری این نمایشگاه به بازدیدکنندکان وعده داد که امسال تورها و بسته‌های مسافرتی ارزان قیمتی از سوی آژانس‌های مختلف در اختیار انها قرار خواهد گرفت .

مسئولین برگزرای این نمایشگاه که هر 6 ماه یکبار در مالزی برگزار می شود و بلیط و هتل ارزان قیمت توسط خطوط هواپیمایی های مختلف و صاحبان هتل و آژانس های گردشگری بفروش می رسد، اعلام کردند که برای خریداران یک جایزه ویژه 20 هزار رینگیتی (معادل 6هزار 800 دلار) در نظر گرفته شده است.

همچنین مسئولین نمایشگاه از مردم تقاضا کردند تا با استفاده از وسایل نقلیه‌ عمومی فرصت بازدید را در ترافیک‌های اطراف نمایشگاه از دست ندهند و به عبور و مرور شهری کمک کنند.

پیش‌بینی می‌شود در مدت سه روز تعداد 80هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند .