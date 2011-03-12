افتتاح اولین شعبه بانک گردشگری کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صبح شنبه با حضور امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، مدیران بانک ها، روسای سازمانها، مدیران کل، تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع استان اولین شعبه بانک گردشگری به عنوان نوزدهمین بانک گردشگری کشور در شهر تبریز افتتاح شد.

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا (سهامی عام) به عنوان اولین هلدینگ تخصصی کشور در تیر ماه 88 با مشارکت عمده دست اندرکاران صنعت گردشگری و عامه سرمایه گذاران شکل گرفته که محور تاسیس و سهامدار اصلی بانک گردشگری است.

بانک گردشگری با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال که 60 درصد این سرمایه توسط موسسان از جمله سرمایه گذاران فعال در بخش گردشگری، توسعه ساخت و ساز و انبوه سازی و صنایع گوناگون و 40 درصد آن توسط عامه سرمایه گذاران تامین شده ایجاد شده است.

بانک گردشگری به ارائه طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی و مالی به مشتریان خود در پی آن است که سهم قابل ملاحظه ای از فعالیت های اعتباری و مالی در ایران را از طریق رقابت سالم با بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی، کاهش هزینه ها و ارائه محصولات و خدمات مالی و اعتباری جدید کسب کند.

بانک گردشگری هدف اصلی فعالیت را بانک تبدیل شدن به موقعیت رهبری در بازار از طریق عرضه محصولات مالی و اعتباری عنوان کرده که دارای کیفیت واقعی و قیمت گذاری مناسب باشند در عین حال تخصص موسسان بانک در حوزه گردشگری، فرصت های عمده ای برای سرمایه گذاری و ابتکارات بخش خصوصی در این صنعت را فراهم می آورد و بانک گردشگری با تجهیز سرمایه و توسعه اشتغال در خدمت اقتصاد ملی قرار می گیرد.