انهدام یک گروه تروریستی در کردستان/ شناسایی عوامل ترور محیط بانان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر شنبه در حاشیه جلسه آیین های سنتی نوروز به خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان، گفت: با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی استان یک گروه تروریستی وابسته به تندروهای مذهبی در حوزه شهرستان دهگلان منهدم شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به کارهای اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته توسط مسئولان و دستگاه های ذیربط یک گروه تروریستی در حوزه شهرستان دهگلان که وابسته به گروه های سلفی بوده شناسایی و بعد از درگیری مسلحانه یکی از افراد کشته و یکی دیگر از آنها بعد از زخمی شدن، دستگیر شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بر اساس اعتراف فرد دستگیر شده، حادثه تروریستی روز جمعه در سنندج که منجر به شهادت چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان شد، نیز به وسیله این گروه و افراد وابسته به آن صورت گرفته است.

حسن زاده افزود: در این درگیری مسلحانه هیچ گونه آسیبی به عوامل انتظامی وارد نشده است و تلاش برای دستگیری دیگر افراد این گروه و مسببین اصلی حادثه تروریستی در سنندج همچنان ادامه دارد و امیدواریم که با تلاش مسئولان و متولیان مربوطه هر چه سریعتر این مهم به نتیجه برسد.

وی با اشاره به آمادگی و هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: اجازه هیچ گونه حرکتی به گروهک های ضد انقلاب داده نمی شود و با همکاری و مشارکت همه جانبه مردم در صحنه تمامی دسیسه های ضد انقلاب خنثی شده و با آن مقابله می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در پایان عنوان کرد: دشمنان نظام اسلامی می خواهند با این گونه اقدامات کردستان را نا امن جلوه داده و به دنبال تفرقه باشند که بدون شک با هوشیاری مردم و حضور آنها در صحنه تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن نقش برآب شده و وحدت و یکپارچگی در کردستان همچنان تحکیم می شود.

شماری از رسانه ها و سایت های اطلاع سانی روز گذشته اعلام کرده بودند که در جریان درگیری صورت گرفته، عوامل اصلی ترور چهار محیط بان شناسایی و سه نفر از آنها کشته و یکی دیگر زخمی شده است که معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان شمار افراد کشته شده را یک نفر اعلام کرد.