انهدام یک گروه تروریستی در کردستان/ شناسایی عوامل ترور محیط بانان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر شنبه در حاشیه جلسه آیین های سنتی نوروز به خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان، گفت: با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی استان یک گروه تروریستی وابسته به تندروهای مذهبی در حوزه شهرستان دهگلان منهدم شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به کارهای اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته توسط مسئولان و دستگاه های ذیربط یک گروه تروریستی در حوزه شهرستان دهگلان که وابسته به گروه های سلفی بوده شناسایی و بعد از درگیری مسلحانه یکی از افراد کشته و یکی دیگر از آنها بعد از زخمی شدن، دستگیر شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بر اساس اعتراف فرد دستگیر شده، حادثه تروریستی روز جمعه در سنندج که منجر به شهادت چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان شد، نیز به وسیله این گروه و افراد وابسته به آن صورت گرفته است.
حسن زاده افزود: در این درگیری مسلحانه هیچ گونه آسیبی به عوامل انتظامی وارد نشده است و تلاش برای دستگیری دیگر افراد این گروه و مسببین اصلی حادثه تروریستی در سنندج همچنان ادامه دارد و امیدواریم که با تلاش مسئولان و متولیان مربوطه هر چه سریعتر این مهم به نتیجه برسد.
وی با اشاره به آمادگی و هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: اجازه هیچ گونه حرکتی به گروهک های ضد انقلاب داده نمی شود و با همکاری و مشارکت همه جانبه مردم در صحنه تمامی دسیسه های ضد انقلاب خنثی شده و با آن مقابله می شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در پایان عنوان کرد: دشمنان نظام اسلامی می خواهند با این گونه اقدامات کردستان را نا امن جلوه داده و به دنبال تفرقه باشند که بدون شک با هوشیاری مردم و حضور آنها در صحنه تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن نقش برآب شده و وحدت و یکپارچگی در کردستان همچنان تحکیم می شود.
شماری از رسانه ها و سایت های اطلاع سانی روز گذشته اعلام کرده بودند که در جریان درگیری صورت گرفته، عوامل اصلی ترور چهار محیط بان شناسایی و سه نفر از آنها کشته و یکی دیگر زخمی شده است که معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان شمار افراد کشته شده را یک نفر اعلام کرد.
روز جمعه 13 اسفند ماه سال جاری در جریان اقدامی مسلحانه محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
نظر شما