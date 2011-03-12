به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور فرزانه کرم پور، علی مسعود نیا و مهدی یزدانی خرم برپا می‌شود همچنین موضوع "خشونت در ادبیات زنان" با پرداختن به کتاب "رگ" و بررسی مصداقها در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

"چشمه کتاب" ازجمله سلسله نشستهای تخصصی معرفی و بررسی نشرهای ادبی است که با همکاری نشر چشمه هر دو هفته یکبار برگزار می شود و در سال 90 نیز با نقد کتابهایی دیگر ادامه می‌یابد.

پیش از این کتابهای چون خنده شغال، بهار 63 و همین حالا داشتم چیزی می‌گفتم در نشست "نقد چشمه" معرفی و بررسی شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست بررسی مجموعه داستان"رگ" می‌توانند ساعت 16 به فرهنگسرای ملل به نشانی پارک قیطریه مراجعه کنند.

