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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

"رگ" در چشمه کتاب بررسی می‌شود

"رگ" در چشمه کتاب بررسی می‌شود

مجموعه داستان"رگ" اثر یاسمن شکرگزار دوشنبه 23 اسفند در پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی نقد کتابهای ادبی با عنوان "چشمه کتاب" در فرهنگسرای ملل معرفی و نقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور فرزانه کرم پور، علی مسعود نیا و  مهدی یزدانی خرم برپا می‌شود همچنین موضوع "خشونت در ادبیات زنان"  با پرداختن به کتاب "رگ" و بررسی مصداقها در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

"چشمه کتاب" ازجمله سلسله نشستهای تخصصی معرفی و بررسی نشرهای ادبی است که با همکاری نشر چشمه هر دو هفته یکبار برگزار می شود و در سال 90 نیز با نقد کتابهایی دیگر ادامه می‌یابد.

 پیش از این کتابهای چون خنده شغال، بهار 63 و همین حالا داشتم چیزی می‌گفتم در نشست "نقد چشمه" معرفی و بررسی شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست بررسی مجموعه داستان"رگ" می‌توانند  ساعت 16 به فرهنگسرای ملل به نشانی پارک قیطریه مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1272604

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