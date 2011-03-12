افتتاح نمایشگاه فرش ایرانی در دوحه/ دعوت احمدی نژاد از امیر قطر

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات روابط ایران و قطر تصریح کرد: بزرگترین نمایشگاه فرش و صنایع دستی با حضور معاون وزیر تعاون و برخی از شخصیت ها امروز در قطر برگزار شد.

به گفته سهرابی این نمایشگاه در وسعت 5هزار هکتار و با حضور 60شرکت ایرانی از امروز به مدت 4روز در محل نمایشگاه های بین المللی دوحه دایر است.

وی با اشاره به اینکه ایران درخواست برگزاری 5نمایشگاه تخصصی را در دوحه داشته است گفت: نمایشگاه توریسم و توریسم درمانی و فرصت های سرمایه گذاری توسط ایران قرار است خردادماه برگزار می شود.

سفیر ایران قطر در خصوص حضور مقامات قطر در جشن نوروز تصریح کرد:دعوت رئیس جمهور از امیر قطر ارائه شده و درمراسم نوروز نماینده عالی رتبه قطر شرکت خواهد کرد که هنوز سطح آن تعیین نشده است.